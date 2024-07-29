Украинская фехтовальщица Ольга Харлан выиграла свой первый поединок на Олимпиаде-2024 в фехтовании на саблях, победив японку Сихоми Фукусиму, и прошла в 1/8 финала, пишет УНН со ссылкой на результаты соревнований на сайте Олимпиады.

Детали

Харлан стартовала на Олимпиаде с 1/16, где одержала победу в фехтовании на саблях со счетом 15:9 в поединке против представительницы Японии Фукусимы.

Украинка таким образом прошла в 1/8 финала, который состоится в 15:05 по киевскому времени.

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