Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок проиграли в четвертьфинале Олимпийских игр-2024 в Париже испанской паре. Украина завершила выступления в теннисном турнире без медалей.
Украинские теннисистки сестры Киченок потерпели поражение в четвертьфинальном матче Олимпийских игр-2024 в Париже. Об этом пишет УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.
Детали
Людмила и Надежда Киченко повторили свое лучшее Олимпийское достижение - вышли в четвертьфинал.
В борьбе за полуфинал они уступили восьмым сеяным испанкам Кристине Букси и Саре Соррибес Тормо - 3:6; 6:2; 10:12.
Таким образом, Украина закончила выступления в теннисе без медалей.
Напомним,
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