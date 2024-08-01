Украинские теннисистки сестры Киченок потерпели поражение в четвертьфинальном матче Олимпийских игр-2024 в Париже. Об этом пишет УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

Детали

Людмила и Надежда Киченко повторили свое лучшее Олимпийское достижение - вышли в четвертьфинал.

В борьбе за полуфинал они уступили восьмым сеяным испанкам Кристине Букси и Саре Соррибес Тормо - 3:6; 6:2; 10:12.

Таким образом, Украина закончила выступления в теннисе без медалей.

Напомним,

Фехтовальщицы-шпажистки стали первыми украинскими спортсменами, которые вернулись с Олимпиады-2024 в Париже. Их торжественно встретили на Центральном железнодорожном вокзале Киева 1 августа.

Стрілець Куліш приніс Україні "срібло" Олімпіади-2024