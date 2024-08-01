Стрелок Кулиш принес Украине "серебро" Олимпиады-2024

Украинский спортсмен Сергей Кулиш получил серебряную медаль на Олимпийских играх - 2024 в Париже в стрельбе из винтовки с трех позиций на дистанции 50 метров, пишет УНН со ссылкой на данные НОК Украины.

Сергей Кулиш - серебряный призер Олимпийских игр в стрельбе из винтовки с трех позиций на дистанции 50 метров! - сообщили в НОК в соцсетях.

С результатом 461.3 очка украинец уступил только представителю Китая Лиу Юкуну (463.6), бронзовым призером стал Сванпил Кусале из Индии (451.4), сообщили в Минмолодежьспорта.

Для 31-летнего стрелка из Черкасс это уже вторая в карьере олимпийская медаль. На Олимпийских играх-2016 он стал серебряным призером в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

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