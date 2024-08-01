1 августа украинцы выступят в легкой атлетике, пулевой стрельбе, дзюдо, стрельбе из лука, плавании и теннисе. Подведены итоги соревновательного дня 31 июля, где Украина получила одну бронзовую медаль.
На Олимпийских играх - 2024 в Париже 1 августа украинцы выступят в 6 видах спорта, сообщили в НОК Украины, пишет УНН.
Детали
"Сегодня, 1 августа, в шестой день ХХХІІІ Олимпийских игр в Париже представители национальной сборной Украины будут соревноваться в 6 видах спорта", - отметили в НОК.
Расписание выступлений по киевскому времени:
Легкая атлетика, будут разыгрываться медали
8:30 - мужчины, финал, спортивная ходьба 20 км: Игорь Главан
10:20 - женщины, финал, спортивная ходьба 20 км: Людмила Оляновская, Мария Сахарук, Елена Собчук
Пулевая стрельба (винтовка 50 м, стрельба из трех положений), будут разыгрываться медали
10:30 - мужчины, финал, Сергей Кулиш
Дзюдо (весовая категория до 78 кг), будут разыгрываться медали
11:00 - женщины, 1/8 финала: Елизавета Литвиненко
Стрельба из лука
12:14 - женщины, 1/32 финала: Вероника Марченко
Плавание
12:18 - мужчины, квалификация, 50м вольным стилем: Владислав Бухов
Теннис
17:00 - женщины, парный турнир, третий раунд: Людмила Киченок и Надежда Киченок
В пятый день ХХХІІІ Олимпийских игр в Париже представители национальной сборной Украины соревновались в 8 видах спорта.
Пулевая стрельба (малокалиберная винтовка 50 м, стрельба из трех положений)
Вице-чемпион Олимпиады-2016 Сергей Кулиш успешно преодолел квалификацию и с третьим результатом вышел в финал.
Прыжки в воду (синхронная вышка 10 м)
Ксения Байло и София Лискун завершили соревнования на седьмом месте, что стало самым высоким результатом для Украины в этом виде программы на Олимпийских играх.
Академическая гребля
Евгения Довгодько, Екатерина Дудченко, Дарья Верхогляд и Анастасия Коженкова финишировали пятыми в финале четверок парных.
Экипаж двойки парной легкого веса Игорь Хмара и Станислав Ковалев занял пятое место в своем полуфинале и будет соревноваться в финале B.
Плавание (200 м на спине)
Александр Желтяков показал 20-е время по итогам предыдущих заплывов и не квалифицировался в полуфинал.
Гребной слалом (каноэ-одиночка)
Виктория Ус успешно преодолела полуфинальную стадию и вышла в финал, который завершила на 11-м месте.
Спортивная гимнастика (личное многоборье)
В финале личного многоборья Илья Ковтун стал 4-м - лишь 0,2 балла отделить украинца от подиума.
Олег Верняев завершил соревнования на 8-й позиции.
Теннис
Сестры Людмила и Надежда Киченок вышли в четвертьфинал парного турнира Олимпийских игр, обыграв пару американок Даниэль Коллинс и Дезери Кравчик (3:6, 6:4, 10:7).
В напряжённом трёхчасовом матче Марта Костюк уступила Донне Векич из Хорватии на тай-брейке - 4:6, 6:2, 6:7.
Бокс (весовая категория до 57кг)
В 1/8 финала Айдер Абдураимов единогласным решением судей уступил действующему чемпиону Европейских игр - Хавьеру Иваньесу Диясу из Болгарии.
"В медальном зачете, с одной бронзовой наградой, Украина занимает 41-ю позицию", - сообщили в НОК.