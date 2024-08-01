На Олимпийских играх - 2024 в Париже 1 августа украинцы выступят в 6 видах спорта, сообщили в НОК Украины, пишет УНН.

Детали

"Сегодня, 1 августа, в шестой день ХХХІІІ Олимпийских игр в Париже представители национальной сборной Украины будут соревноваться в 6 видах спорта", - отметили в НОК.

Расписание выступлений по киевскому времени:

Легкая атлетика, будут разыгрываться медали

8:30 - мужчины, финал, спортивная ходьба 20 км: Игорь Главан

10:20 - женщины, финал, спортивная ходьба 20 км: Людмила Оляновская, Мария Сахарук, Елена Собчук

Пулевая стрельба (винтовка 50 м, стрельба из трех положений), будут разыгрываться медали

10:30 - мужчины, финал, Сергей Кулиш

Дзюдо (весовая категория до 78 кг), будут разыгрываться медали

11:00 - женщины, 1/8 финала: Елизавета Литвиненко

Стрельба из лука

12:14 - женщины, 1/32 финала: Вероника Марченко

Плавание

12:18 - мужчины, квалификация, 50м вольным стилем: Владислав Бухов

Теннис

17:00 - женщины, парный турнир, третий раунд: Людмила Киченок и Надежда Киченок

Итоги соревновательного дня 31 июля

В пятый день ХХХІІІ Олимпийских игр в Париже представители национальной сборной Украины соревновались в 8 видах спорта.

Пулевая стрельба (малокалиберная винтовка 50 м, стрельба из трех положений)

Вице-чемпион Олимпиады-2016 Сергей Кулиш успешно преодолел квалификацию и с третьим результатом вышел в финал.

Прыжки в воду (синхронная вышка 10 м)

Ксения Байло и София Лискун завершили соревнования на седьмом месте, что стало самым высоким результатом для Украины в этом виде программы на Олимпийских играх.

Академическая гребля

Евгения Довгодько, Екатерина Дудченко, Дарья Верхогляд и Анастасия Коженкова финишировали пятыми в финале четверок парных.

Экипаж двойки парной легкого веса Игорь Хмара и Станислав Ковалев занял пятое место в своем полуфинале и будет соревноваться в финале B.

Плавание (200 м на спине)

Александр Желтяков показал 20-е время по итогам предыдущих заплывов и не квалифицировался в полуфинал.

Гребной слалом (каноэ-одиночка)

Виктория Ус успешно преодолела полуфинальную стадию и вышла в финал, который завершила на 11-м месте.

Спортивная гимнастика (личное многоборье)

В финале личного многоборья Илья Ковтун стал 4-м - лишь 0,2 балла отделить украинца от подиума.

Олег Верняев завершил соревнования на 8-й позиции.

Теннис

Сестры Людмила и Надежда Киченок вышли в четвертьфинал парного турнира Олимпийских игр, обыграв пару американок Даниэль Коллинс и Дезери Кравчик (3:6, 6:4, 10:7).

В напряжённом трёхчасовом матче Марта Костюк уступила Донне Векич из Хорватии на тай-брейке - 4:6, 6:2, 6:7.

Бокс (весовая категория до 57кг)

В 1/8 финала Айдер Абдураимов единогласным решением судей уступил действующему чемпиону Европейских игр - Хавьеру Иваньесу Диясу из Болгарии.

"В медальном зачете, с одной бронзовой наградой, Украина занимает 41-ю позицию", - сообщили в НОК.