На Олимпийских играх - 2024 в Париже отменили заплыв триатлонистов из-за неудовлетворительного качества воды в Сене, после того, как ранее были отменены две тренировки спортсменов, пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

О переносе соревнования по мужскому триатлону организаторы объявили всего за несколько часов до запланированного старта гонки во вторник. Сильные дожди, прошедшие в выходные, вновь привели к "превышению предельно допустимых значений", говорится в заявлении организаторов. Ранее в воскресенье и в понедельник были отменены тренировки триатлонистов.

Начало этих соревнований теперь запланировано на 10.45 утра 31 июля, сразу после женских, которые должны состояться в 8.00.

По словам организаторов, если качество воды в Сене все же окажется недостаточным, возможен перенос соревнований на 2 августа. Однако национальная метеорологическая служба Meteo France ожидает грозы вечером 30 июля, что может вновь привести к ухудшению качества воды.

Олимпиада-2024: тренировку по триатлону дважды отменили из-за загрязнения Сены