На Олимпийских играх в Париже уже дважды отменили тренировки триатлонистов по плаванию из-за загрязнения воды в Сене. Качество воды в реке не дает «адекватной гарантии» для тренировки, заявили оргкомитет Олимпиады, Всемирная федерация триатлона и власти французской столицы в понедельник, пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

Учитывая прогноз погоды организаторы выразили уверенность, что качество воды улучшится до необходимого уровня до начала соревнований, запланированных на 30 и 31 июля. Накануне была отменена первая тренировка триатлонистов. Качество воды в Сене ухудшилось из-за сильных дождей, которые шли в предыдущие два дня.

По словам главного тренера сборной Германии Томаса Меллера, организаторы предупредили о возможности ухудшения качества воды на «день-два», в связи с чем были организованы альтернативные места для тренировок.

Дополнение

Еще до начала игр качество воды в Сене активно обсуждалось в СМИ. Последние сто лет купание в реке было запрещено, но к Олимпиаде Сену очистили, поскольку она была одним из ключевых моментов в заявке Парижа на проведение Игр. Во время очистительных работ была модернизирована канализационная система города, чтобы исключить попадание сточных вод в реку. На работы по очистке Сены было потрачено около 1,4 млрд евро.

Однако в связи с дождливым летом регулярные проверки накануне Игр выявляли опасное содержание бактерий в реке. Лишь за несколько дней до начала Олимпиады образцы воды признали безопасными. 17 июля мэр Парижа Анн Идальго сама искупалась в Сене, чтобы продемонстрировать ее пригодность для проведения соревнований. Компанию Идальго в этом заплыве составили председатель оргкомитета ОИ-2024, олимпийский чемпион по гребному слалому Тони Эстанге и префект столичного региона Иль-де-Франс Марк Гийом. Вслед за ними в воду окунулись около десятка спортсменов-любителей. В 2025 году власти Парижа планируют открыть на Сене несколько мест для купания.