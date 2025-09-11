$41.120.13
Польша реагирует на вторжение дронов РФ: воздушное движение на востоке страны ограничено до зимы
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностью
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства Польши
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
В Сумах российский дрон попал в кафедральный собор - символ города

Киев • УНН

российский дрон попал в Свято-Воскресенский кафедральный собор в Сумах, памятник архитектуры. Информация о пострадавших уточняется, на месте работают службы.

В Сумах российский дрон попал в кафедральный собор - символ города

российские оккупанты в очередной раз атаковали Сумы: вражеский беспилотник попал в собор - символ города. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.

Детали

Как отметил Григоров, в результате удара российского дрона есть повреждения. Информация о пострадавших уточняется.

Сейчас на месте работают все необходимые службы, продолжается обследование территории

- добавил он.

Дополнительно

Свято-Воскресенский кафедральный собор Православной Церкви Украины - старейшее каменное здание Сум, памятник архитектуры национального значения. Его начали строить в последние годы XVII века, а освящение состоялось в 1702 году. Храм построен в стиле украинского казацкого барокко.

Атака по такой святыне - еще одно свидетельство циничных преступлений россии против гражданских и нашего культурного наследия

- написал Григоров.

Напомним

российская армия ударила по Сумам в ночь на 11 сентября. Зафиксировано попадание в одно из учебных заведений.

