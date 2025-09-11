В Сумах российский дрон попал в кафедральный собор - символ города

российские оккупанты в очередной раз атаковали Сумы: вражеский беспилотник попал в собор - символ города. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.

Как отметил Григоров, в результате удара российского дрона есть повреждения. Информация о пострадавших уточняется.

Сейчас на месте работают все необходимые службы, продолжается обследование территории

Свято-Воскресенский кафедральный собор Православной Церкви Украины - старейшее каменное здание Сум, памятник архитектуры национального значения. Его начали строить в последние годы XVII века, а освящение состоялось в 1702 году. Храм построен в стиле украинского казацкого барокко.

Атака по такой святыне - еще одно свидетельство циничных преступлений россии против гражданских и нашего культурного наследия