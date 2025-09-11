В Сумах российский дрон попал в кафедральный собор - символ города
Киев • УНН
российский дрон попал в Свято-Воскресенский кафедральный собор в Сумах, памятник архитектуры. Информация о пострадавших уточняется, на месте работают службы.
российские оккупанты в очередной раз атаковали Сумы: вражеский беспилотник попал в собор - символ города. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.
Детали
Как отметил Григоров, в результате удара российского дрона есть повреждения. Информация о пострадавших уточняется.
Сейчас на месте работают все необходимые службы, продолжается обследование территории
Дополнительно
Свято-Воскресенский кафедральный собор Православной Церкви Украины - старейшее каменное здание Сум, памятник архитектуры национального значения. Его начали строить в последние годы XVII века, а освящение состоялось в 1702 году. Храм построен в стиле украинского казацкого барокко.
Атака по такой святыне - еще одно свидетельство циничных преступлений россии против гражданских и нашего культурного наследия
Напомним
российская армия ударила по Сумам в ночь на 11 сентября. Зафиксировано попадание в одно из учебных заведений.