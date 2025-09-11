росія атакувала навчальний заклад в Сумах: є руйнування і пожежі
Київ • УНН
Вночі 11 вересня російська армія атакувала Суми безпілотниками. Влучання зафіксовано в один з навчальних закладів, інформації про постраждалих немає.
У ніч проти 11 вересня російська армія вдарила безпілотниками по одному з навчальних закладів у Сумах. Про це інформує в.о. міського голови Артем Кобзар, начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, передає УНН.
Два вибухи, які пролунали в місті, – це влучання ворожих безпілотників по одному з навчальних закладів
Артем Кобзар повідомив, що станом на 01:50 інформації про загиблих чи поранених немає.
За словами Олега Григорова, ворог атакував ударними БпЛА цивільну інфраструктуру у Зарічному районі Сум. Основний удар прийшовся не на житловий сектор.
"На місці влучання – пожежа. Є руйнування та пошкодження. Наслідки атаки зʼясовуються", - додав він.
