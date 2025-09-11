росія атакувала навчальний заклад в Сумах: є руйнування і пожежі

$41.120.13
Ексклюзив
10 вересня, 15:04 • 16012 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 41900 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
10 вересня, 13:15 • 27100 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
10 вересня, 12:25 • 29956 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10 • 31243 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 61766 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44 • 82976 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 65268 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09 • 34956 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
10 вересня, 06:41 • 39037 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
Столичний суд вперше в сучасній Україні визнав фактичний шлюб між двома чоловікамиPhoto10 вересня, 14:18 • 4176 перегляди
Ілон Маск виділить 1 млн доларів на мурали із портретами вбитої в США українки Ірини ЗаруцькоїVideo10 вересня, 16:16 • 4088 перегляди
Краматорськ під масованим вогнем: кількість поранених зросла до 6, серед них - підліткиVideo10 вересня, 16:55 • 5786 перегляди
Кіт Келлог прямував до Польщі, коли російські безпілотники атакували країну - CNN17:46 • 4538 перегляди
У Польщі знайшли вже 16 російських дронів, один з них розбився біля військової бази 19:42 • 12772 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 41895 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 61766 перегляди
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку10 вересня, 09:29 • 45727 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo10 вересня, 08:44 • 82976 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 65268 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Юлія Свириденко
Владислав Косіняк-Камиш
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Литва
Велика Британія
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 13774 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 78967 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 71879 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 67939 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 136381 перегляди
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Twitter
NASAMS
The New York Times

росія атакувала навчальний заклад в Сумах: є руйнування і пожежі

Київ • УНН

 • 260 перегляди

Вночі 11 вересня російська армія атакувала Суми безпілотниками. Влучання зафіксовано в один з навчальних закладів, інформації про постраждалих немає.

росія атакувала навчальний заклад в Сумах: є руйнування і пожежі

У ніч проти 11 вересня російська армія вдарила безпілотниками по одному з навчальних закладів у Сумах. Про це інформує в.о. міського голови Артем Кобзар, начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров,  передає УНН.

Два вибухи, які пролунали в місті, – це влучання ворожих безпілотників по одному з навчальних закладів

- йдеться у дописі чиновника.

Артем Кобзар повідомив, що станом на 01:50 інформації про загиблих чи поранених немає.

За словами Олега Григорова,  ворог атакував ударними БпЛА цивільну інфраструктуру у Зарічному районі Сум. Основний удар прийшовся не на житловий сектор. 

"На місці влучання – пожежа. Є руйнування та пошкодження. Наслідки атаки зʼясовуються", - додав він.

путін змінив стратегію війни після візиту до Китаю - The Times09.09.25, 08:19 • 5508 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Суми