Россия атаковала учебное заведение в Сумах: есть разрушения и пожары

Эксклюзив
10 сентября, 15:04 • 16037 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 41988 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
10 сентября, 13:15 • 27142 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
10 сентября, 12:25 • 29996 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
10 сентября, 12:10 • 31279 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 61786 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44 • 82997 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 65281 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09 • 34957 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
10 сентября, 06:41 • 39040 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 41982 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 61785 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка10 сентября, 09:29 • 45740 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 65280 просмотра
Россия атаковала учебное заведение в Сумах: есть разрушения и пожары

Киев • УНН

 • 320 просмотра

Ночью 11 сентября российская армия атаковала Сумы беспилотниками. Попадание зафиксировано в одно из учебных заведений, информации о пострадавших нет.

Россия атаковала учебное заведение в Сумах: есть разрушения и пожары

В ночь на 11 сентября российская армия ударила беспилотниками по одному из учебных заведений в Сумах. Об этом информирует и.о. городского головы Артем Кобзарь, начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров, передает УНН.

Два взрыва, прозвучавшие в городе, – это попадание вражеских беспилотников по одному из учебных заведений

- говорится в сообщении чиновника.

Артем Кобзарь сообщил, что по состоянию на 01:50 информации о погибших или раненых нет.

По словам Олега Григорова, враг атаковал ударными БПЛА гражданскую инфраструктуру в Заречном районе Сум. Основной удар пришелся не на жилой сектор.

"На месте попадания – пожар. Есть разрушения и повреждения. Последствия атаки выясняются", - добавил он.

Путин изменил стратегию войны после визита в Китай - The Times09.09.25, 08:19 • 5508 просмотров

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Сумы