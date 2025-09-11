Россия атаковала учебное заведение в Сумах: есть разрушения и пожары
Киев • УНН
Ночью 11 сентября российская армия атаковала Сумы беспилотниками. Попадание зафиксировано в одно из учебных заведений, информации о пострадавших нет.
В ночь на 11 сентября российская армия ударила беспилотниками по одному из учебных заведений в Сумах. Об этом информирует и.о. городского головы Артем Кобзарь, начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров, передает УНН.
Два взрыва, прозвучавшие в городе, – это попадание вражеских беспилотников по одному из учебных заведений
Артем Кобзарь сообщил, что по состоянию на 01:50 информации о погибших или раненых нет.
По словам Олега Григорова, враг атаковал ударными БПЛА гражданскую инфраструктуру в Заречном районе Сум. Основной удар пришелся не на жилой сектор.
"На месте попадания – пожар. Есть разрушения и повреждения. Последствия атаки выясняются", - добавил он.
