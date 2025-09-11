У Сумах російський дрон влучив у кафедральний собор - символ міста
Київ • УНН
російський дрон влучив у Свято-Воскресенський кафедральний собор у Сумах, пам'ятку архітектури. Інформація щодо постраждалих уточнюється, на місці працюють служби.
російські окупанти вчергове атакували Суми: ворожий безпілотник влучив у собор - символ міста. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.
Деталі
Як зазначив Григоров, внаслідок удару російського дрона є пошкодження. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Наразі на місці працюють усі необхідні служби, триває обстеження території
Додатково
Свято-Воскресенський кафедральний собор Православної Церкви України - найстаріша кам’яна будівля Сум, пам’ятка архітектури національного значення. Його почали будувати в останні роки XVII століття, а освячення відбулось у 1702 році. Храм побудований у стилі українського козацького бароко.
Атака по такій святині - ще одне свідчення цинічних злочинів росії проти цивільних і нашої культурної спадщини
Нагадаємо
російська армія вдарила по Сумах у ніч на 11 вересня. Зафіксовано влучання в один з навчальних закладів.