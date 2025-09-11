У Сумах російський дрон влучив у кафедральний собор - символ міста

$41.120.13
Польща реагує на вторгнення дронів рф: повітряний рух на сході країни обмежено до зими
05:01 • 15205 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
10 вересня, 15:04
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
10 вересня, 13:48
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністю
10 вересня, 13:15
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
10 вересня, 12:25
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
10 вересня, 10:41
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору Польщі
10 вересня, 08:33
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
Україна розширює перелік випадків для відшкодування збитків від війни10 вересня, 22:00 • 10582 перегляди
Агенти "АТЕШ" вдарили по заводу ППО у Тулі (відео)Video11 вересня, 01:25 • 22063 перегляди
Усім педагогам щорічно виплачуватимуть винагороду за сумлінну працю - Свириденко11 вересня, 01:44 • 11255 перегляди
Мерц про вторгнення дронів рф у Польщу: свідома провокація кремля03:46 • 11011 перегляди
Атака дронів на Україну 11 вересня: ППО знищила 62 ворожі БПЛАPhoto06:42 • 6104 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства05:01 • 15196 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
10 вересня, 13:48 • 78022 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 10:41 • 76921 перегляди
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку10 вересня, 09:29 • 56730 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo10 вересня, 08:44 • 96763 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом07:32 • 414 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 21113 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 86020 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 77824 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 73581 перегляди
У Сумах російський дрон влучив у кафедральний собор - символ міста

Київ • УНН

 • 8 перегляди

російський дрон влучив у Свято-Воскресенський кафедральний собор у Сумах, пам'ятку архітектури. Інформація щодо постраждалих уточнюється, на місці працюють служби.

У Сумах російський дрон влучив у кафедральний собор - символ міста

російські окупанти вчергове атакували Суми: ворожий безпілотник влучив у собор - символ міста. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Григоров, внаслідок удару російського дрона є пошкодження. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Наразі на місці працюють усі необхідні служби, триває обстеження території

- додав він.

Додатково

Свято-Воскресенський кафедральний собор Православної Церкви України - найстаріша кам’яна будівля Сум, пам’ятка архітектури національного значення. Його почали будувати в останні роки XVII століття, а освячення відбулось у 1702 році. Храм побудований у стилі українського козацького бароко.

Атака по такій святині - ще одне свідчення цинічних злочинів росії проти цивільних і нашої культурної спадщини

- написав Григоров.

Нагадаємо

російська армія вдарила по Сумах у ніч на 11 вересня. Зафіксовано влучання в один з навчальних закладів.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Православна церква України
Суми