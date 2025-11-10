$41.980.11
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запреты

Киев • УНН

 • 11395 просмотра

Православные христиане готовятся к Рождественскому посту, который начнется 15 ноября и продлится до 24 декабря. Этот период, известный как Малая Четыредесятница, предполагает духовное и телесное очищение, отказ от определенной пищи и соблюдение особых правил.

Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запреты

В конце осени православные христиане готовятся к одному из самых продолжительных и важных периодов своей духовной жизни – Рождественскому посту. Он завершает календарный год и предшествует великому празднику Рождества Христова. Каковы главные традиции Рождественского поста и каковы его главные запреты, рассказываем в материале УНН.

Когда начинается и сколько длится Рождественский пост

Согласно новому календарю, Рождественский пост начнется у православных 15 ноября и продлится до 24 декабря, поскольку 25 декабря – праздник Рождества по новому стилю. Таким образом, он длится сорок дней, из-за чего этот период также носит название Малой Четыредесятницы, в отличие от Великой Четыредесятницы перед Пасхой.

Также Рождественский пост может иметь и другое название – Филипповский пост (Филипповка). Оно связано с тем, что последним днем перед постом является День святого апостола Филиппа. Именно этот день является последним в году, когда нет никаких ограничений в потреблении пищи и напитков. В дальнейшем и вплоть до Рождества нужно уделить внимание духовному и телесному очищению: много молиться, размышлять и читать духовную литературу. Также нужно отказаться от употребления запрещенной пищи.

Установление Рождественского поста

Первые упоминания о Рождественском посте датируются IV веком. Сначала он длился всего семь дней, и только впоследствии его продлили до сорока дней. Относительно такого решения существовала веская причина: поскольку по своему значению праздник Рождества не уступает Пасхе, поэтому и подготовка к нему должна быть соответствующей. Проще говоря, сам пост подчеркивает значимость события, а сорокадневный срок его соблюдения означает особое приготовление к важному празднику. 

Почему именно сорок дней длится приготовление, длится пост до Рождества и Пасхи? Здесь все просто – именно столько дней Иисус Христос постился в пустыне, когда его искушал сатана. 

Что можно и нельзя во время Рождественского поста

Рождественский пост не является самым строгим из всех церковных постов, но ограничения накладываются на продукты животного происхождения. Мясо, яйца, молоко и производные от них продукты (масло, сметана, колбасы и копчености и т.д.) находятся под запретом. 

Пища должна быть простой и иметь растительное происхождение. Чтобы компенсировать недостаток животного белка, стоит включить в рацион грибы, бобовые и орехи.

Вот несколько основных правил употребления пищи во время Рождественского поста:

  • По понедельникам, средам и пятницам необходимо отказаться от алкоголя, блюд с растительным маслом и продуктов животного происхождения;
    • в остальные дни можно употреблять термически обработанные блюда, а также пищу, приготовленную с использованием растительного масла;п
      • по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям, а также в некоторые дни (например, 4 декабря на праздник Введения и 19 декабря на праздник Николая) пост несколько ослабляется – можно употребить немного рыбы и красного вина;
        • начиная с 20 декабря пост ужесточается, поэтому по вторникам и четвергам от рыбы нужно отказаться;
          • в последнюю, наиболее строгую неделю поста по понедельникам, средам и пятницам запрещено употреблять даже сахар, соль и горячие напитки. В субботу разрешена рыба;
            • в последний день перед Рождеством нельзя есть до тех пор, пока в небе не появится первая звезда. Разрешено только пить воду.

              Если обобщать, то основу питания во время Рождественского поста должны составлять каши, овощные блюда, орехи, сухофрукты и грибы.

              Кому поститься нельзя

              Существуют категории людей, которым не стоит соблюдать пост, поскольку это может негативно повлиять на их здоровье. Это касается тех, кто болеет или недавно перенес болезнь, детей до семи лет, беременных и кормящих женщин.

              Также стоит обратить внимание, что поститься не стоит тем, кто переболел коронавирусной болезнью. В течение нескольких месяцев после нее может наблюдаться повышенная утомляемость, проблемы с дыханием, слабость, нарушение работы сердца и т.д., поэтому поститься в это время не рекомендуется.

              Приметы на Рождественский пост

              С Рождественским постом связано немало интересных примет и поверий:

              • убирать в доме можно было только утром, иначе в дом могли привлечься злые духи. Если случилось так, что навести порядок в жилище нужно было к вечеру, тогда до конца поста в доме должна гореть свеча или огонь в печи или камине;
                • ни в коем случае нельзя ссориться во время поста – это принесет несчастье в следующем году;
                  • нельзя ходить на рыбалку и охоту во время поста – могут случиться неприятности;
                    • потерять что-то во время Рождественского поста – плохая примета, а вот отыскать какую-то вещь – к счастью.

                      Традиции и запреты на Рождественский пост призваны закалить и укрепить души людей. Это поможет встретить праздник Рождества Христова в правильном настроении и с воодушевлением на дальнейшие свершения в жизни.

                      Но стоит помнить – самое главное, что должно быть в человеке перед встречей с Божьим Младенцем – это доброе сердце и искренняя душа. И тогда действительно праздник Рождественская заря будет сиять для вас по-настоящему ярко.  

