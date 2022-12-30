Здоровий Новий Рік: найкращі зимові безалкогольні напої

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Взимку часто хочеться зігріти себе смачненькими напоями. УНН підготував найкращі рецепти, які наповнять зимові дні неповторною атмосферою свят.

Обліпиховий чай з медом

Коли хочеться зігрітися та зміцнити свій імунітет, найкращим вибором стане чай з обліпихи.

Інгредієнти:

  • Обліпиха - 150 г
  • Вода - 500 мл
  • Чорний чай - 2 ст. л.
  • Мед - 2 ст. л.

Приготування:

Добре промити обліпиху, більшу частину ягід потовкти. У обліпихове пюре додати чорний чай, залити окропом на дати настоятися протягом 7-10 хв. Безпосередньо перед вживанням додати мед, щоб він не встиг втратити своєї поживності та користі.

Коктейль “Бадьорість духу”

Цей варіант підійде для тих, кому взимку важливо залишитися бадьорим та сповненим сил.

Інгредієнти:

  • Полуниця - 100 г
  • Ананас - 100 г
  • ½ лимона

Приготування:

Все неймовірно просто: Вимити полуницю, очистити ананас і лимон. Це все завантажте у соковижимач та ваш напій бадьорості готовий. Всього кілька хвилин вашого часу і заряд вітамінами вам гарантований.

Зимовий сидр

Смачнющий напій з яблучок підійде як для святкового столу, так і для повсякденного вживання.

Інгредієнти:

  • Яблучний сік
  • Сушені яблука
  • Кориця

Приготування:

Змішати всі інгредієнти. На слабкому вогні довести до кипіння. Перед подачею краще охолодити й неповторний напій готовий.

Глінтвейн

Ні одна зима не може обійтись без улюбленого глінтвейну. А його приготування стане приємним заняттям, яке може зібрати разом усю родину.

Інгредієнти:

  • Темний виноградний сік - 1 л
  • Гвоздика - 4 стручки
  • Корінь імбиру - половина чайної ложки
  • Мелена кориця - чверть чайної ложки
  • Мускатний горіх - щіпка
  • Лимон - 1 шт

Приготування:

Змішати гвоздику, імбир, корицю та мускатний горіх. Нагріти темний виноградний сік, не доводячи до кипіння. Помити у гарячій воді лимон, нарізати, прибравши кісточки. Додати у гарячий сік приправи та лимон, добре перемішати й накрити кришкою. Настояти напій 30 хв і можна подавати.

Мандариновий лимонад

Чудовий напій, який наповнить оселю казковим ароматом святкових мандаринок.

Інгредієнти:

  • Мандарини - 1-2 кг
  • Газована вода - 2 л
  • Цукор - 4-6 ст. л.

Приготування:

Розчинити цукор у невеликій кількості підігрітої води. Мандарини очистити, витягнути кісточки та пропустити через блендер. Вичавити половину лимона, очистити цедру. У місткість вилити газовану воду та цукровий сироп. Додати мандаринове пюре, лимонний сік і цедру. Ретельно перемішати, за бажанням додати лід і мандаринове диво можна подавати.

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