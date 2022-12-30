Здоровый Новый Год: лучшие зимние безалкогольные напитки

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КИЕВ. 30 декабря. УНН. Зимой часто хочется согреть себя вкусненькими напитками. УНН подготовил лучшие рецепты, которые наполнят зимние дни неповторимой атмосферой праздников.

Облепиховый чай с медом

Когда хочется согреться и укрепить свой иммунитет, лучшим выбором станет облепиховый чай.

Ингредиенты:

  • Облепиха – 150 г
  • Вода – 500 мл
  • Черный чай – 2 ст. л.
  • Мед – 2 ст. л.

Приготовление:

Хорошо промыть облепиху, большую часть ягод растолочь. В облепиховое пюре добавить черный чай, залить крутым кипятком на даты настояться в течение 7-10 мин. Непосредственно перед употреблением добавить мед, чтобы он не успел потерять свою питательность и пользу.

Коктейль “Бодрость духа”

Этот вариант подойдет для тех, кому зимой важно остаться бодрым и наполненным силами.

Ингредиенты:

  • Клубника – 100 г
  • ананас – 100 г
  • ½лимона

Приготовление:

Все невероятно просто: Вымыть клубнику, очистить ананас и лимон. Это все загрузите в соковыжиматель и ваш напиток бодрости готов. Всего несколько минут вашего времени и заряд витаминами вам гарантирован.

Зимний сидр

Вкусный напиток из яблочек подойдет как для праздничного стола, так и для повседневного употребления.

Ингредиенты:

  • Яблочный сок
  • Сушеные яблоки
  • Корица

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты. На слабом огне довести до кипения. Перед подачей лучше охладить и готовый неповторимый напиток.

Глинтвейн

Ни одна зима не может обойтись без любимого глинтвейна. А его приготовление станет приятным занятием, которое может собрать вместе всю семью.

Ингредиенты:

  • Темный виноградный сок – 1 л
  • Гвоздика – 4 стручка
  • Корень имбиря – половина чайной ложки
  • Молотая корица – четверть чайной ложки
  • Мускатный орех – щепотка
  • Лимон – 1 шт

Приготовление:

Смешать гвоздику, имбирь, корицу и мускатный орех. Нагреть черный виноградный сок, не доводя до кипения. Помыть в горячей воде лимон, порезать, убрав косточки. Добавить в горячий сок приправу и лимон, хорошо перемешать и накрыть крышкой. Настоять напиток 30 мин и можно подавать.

Мандариновый лимонад

Прекрасный напиток, который наполнит жилище сказочным ароматом праздничных мандаринок.

Ингредиенты:

  • Мандарины – 1-2 кг
  • Газированная вода – 2 л
  • Сахар – 4-6 ст. л.

Приготовление:

Растворить сахар в небольшом количестве подогретой воды. Мандарины очистить, вытащить косточки и пропустить через блендер. Выжать половину лимона, очистить цедру. В емкость вылить газировку и сахарный сироп. Добавить мандариновое пюре, лимонный сок и цедру. Тщательно перемешать, по желанию добавить лед и мандариновое чудо можно подавать.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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