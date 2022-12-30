Здоровый Новый Год: лучшие зимние безалкогольные напитки
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Зимой часто хочется согреть себя вкусненькими напитками. УНН подготовил лучшие рецепты, которые наполнят зимние дни неповторимой атмосферой праздников.
Облепиховый чай с медом
Когда хочется согреться и укрепить свой иммунитет, лучшим выбором станет облепиховый чай.
Ингредиенты:
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- Облепиха – 150 г
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- Вода – 500 мл
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- Черный чай – 2 ст. л.
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- Мед – 2 ст. л.
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Приготовление:
Хорошо промыть облепиху, большую часть ягод растолочь. В облепиховое пюре добавить черный чай, залить крутым кипятком на даты настояться в течение 7-10 мин. Непосредственно перед употреблением добавить мед, чтобы он не успел потерять свою питательность и пользу.
Коктейль “Бодрость духа”
Этот вариант подойдет для тех, кому зимой важно остаться бодрым и наполненным силами.
Ингредиенты:
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- Клубника – 100 г
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- ананас – 100 г
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- ½лимона
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Приготовление:
Все невероятно просто: Вымыть клубнику, очистить ананас и лимон. Это все загрузите в соковыжиматель и ваш напиток бодрости готов. Всего несколько минут вашего времени и заряд витаминами вам гарантирован.
Зимний сидр
Вкусный напиток из яблочек подойдет как для праздничного стола, так и для повседневного употребления.
Ингредиенты:
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- Яблочный сок
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- Сушеные яблоки
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- Корица
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Приготовление:
Смешайте все ингредиенты. На слабом огне довести до кипения. Перед подачей лучше охладить и готовый неповторимый напиток.
Глинтвейн
Ни одна зима не может обойтись без любимого глинтвейна. А его приготовление станет приятным занятием, которое может собрать вместе всю семью.
Ингредиенты:
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- Темный виноградный сок – 1 л
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- Гвоздика – 4 стручка
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- Корень имбиря – половина чайной ложки
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- Молотая корица – четверть чайной ложки
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- Мускатный орех – щепотка
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- Лимон – 1 шт
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Приготовление:
Смешать гвоздику, имбирь, корицу и мускатный орех. Нагреть черный виноградный сок, не доводя до кипения. Помыть в горячей воде лимон, порезать, убрав косточки. Добавить в горячий сок приправу и лимон, хорошо перемешать и накрыть крышкой. Настоять напиток 30 мин и можно подавать.
Мандариновый лимонад
Прекрасный напиток, который наполнит жилище сказочным ароматом праздничных мандаринок.
Ингредиенты:
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- Мандарины – 1-2 кг
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- Газированная вода – 2 л
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- Сахар – 4-6 ст. л.
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Приготовление:
Растворить сахар в небольшом количестве подогретой воды. Мандарины очистить, вытащить косточки и пропустить через блендер. Выжать половину лимона, очистить цедру. В емкость вылить газировку и сахарный сироп. Добавить мандариновое пюре, лимонный сок и цедру. Тщательно перемешать, по желанию добавить лед и мандариновое чудо можно подавать.