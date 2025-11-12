Планирование бюджета на рождественские праздники

$42.010.06
рф снова атаковала энергетику, графики отключений действуют круглосуточно - Минэнерго
Эксклюзив
07:33 • 19912 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
06:19 • 47194 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 19:55 • 49475 просмотра
Сырский заявил, что враг захватил три населенных пункта на Запорожье
11 ноября, 15:57 • 70336 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 108989 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
11 ноября, 13:20 • 53185 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
11 ноября, 13:01 • 83074 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
11 ноября, 12:30 • 68340 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 09:41 • 25788 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
публикации
Эксклюзивы
Пограничники показали уничтожение 9 укрытий и 4 автомобилей оккупантов на Южно-Слобожанском направленииVideo12 ноября, 02:27 • 32807 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос06:57 • 29096 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo07:09 • 26528 просмотра
Финики: польза и вредPhoto08:20 • 21920 просмотра
Суд в Киеве избирает меру пресечения Дмитрию Басову - фигуранту "пленок Миндича"09:15 • 7670 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода11:10 • 1908 просмотра
Планирование бюджета на рождественские праздникиPhoto11:09 • 1968 просмотра
Финики: польза и вредPhoto08:20 • 22034 просмотра
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto11 ноября, 13:27 • 72813 просмотра
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder09:10 • 7252 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo07:09 • 26629 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос06:57 • 29191 просмотра
Тимоти Шаламе якобы расстался с Кайли ДженнерPhoto11 ноября, 20:35 • 25446 просмотра
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларовPhoto11 ноября, 14:28 • 40132 просмотра
Financial Times

Планирование бюджета на рождественские праздники

Киев • УНН

 • 1998 просмотра

Зимние праздники – это период, во время которого можно потерять контроль над финансами. Эксперты дали советы, как спланировать расходы, избежать лишних покупок и сохранить праздничное настроение даже с ограниченным бюджетом.

Планирование бюджета на рождественские праздники

Зимние праздники — это самые любимые и атмосферные периоды, которые обожают во всем мире, ведь это время подарков, тепла, семейных встреч и ощущения магии в воздухе. Но в то же время, это период, во время которого можно потерять контроль над своими финансами, именно поэтому УНН собрал для вас подборку советов о том, как спланировать расходы, избежать лишних покупок и сохранить праздничное настроение даже с ограниченным бюджетом.

Как правильно планировать бюджет семьи перед праздниками

Во время зимних праздников легко потерять финансовый баланс. Чтобы минимизировать нежелательные расходы, стоит заранее выяснить сумму, которую семья может использовать на праздники. Бюджет можно разделить на разные категории, например: еда, декор, подарки, на поездку и т.д. Также, стоит установить приоритетность покупок, самое важное покупать сразу, а приятные мелочи оставить на потом. Не забывайте и о резервных деньгах, которые понадобятся в случае непредвиденных расходов.

Подготовка к Новому году: как избежать лишних трат

Перед зимними праздниками происходит ажиотаж покупок в магазинах, ведь на полках появляются соблазнительные скидки и интересные товары, поэтому трудно покупать с "холодной" головой. Не совершить импульсивных покупок вам поможет список покупок. Также, сравните цены в физических и онлайн магазинах, или воспользуйтесь бонусами с карты и кешбэком.

Здоровый Новый Год: лучшие зимние безалкогольные напитки30.12.22, 16:35 • 707158 просмотров

Рождество на двоих – это возможность сделать праздник уютным и одновременно недорогим.

Можно приготовить любимые блюда вместе, ограничившись небольшим меню без излишеств. Атмосферу создадут свечи, гирлянды, музыка и домашняя выпечка – без необходимости в больших затратах. Стоит обменяться небольшими, но символическими подарками, например письмами или фотокнигой воспоминаний. Если есть желание изменить обстановку, вместо дорогого отеля можно выбрать бюджетное путешествие или даже короткий выезд за город.

Что нужно для празднования Нового года: список расходов

Чтобы избежать хаоса, составьте подробный список расходов еще до начала подготовки. В него можно включить: подарки, продукты, напитки, украшения, одежду, развлечения и транспорт. Рядом с каждым пунктом укажите ориентировочную сумму и сравните ее с вашим бюджетом. Это поможет понять, где можно сэкономить или от чего отказаться. Не забудьте учесть мелочи — упаковку для подарков, батарейки для гирлянд, доставку продуктов. Такой подход позволяет встретить праздники уверенно, без неприятных финансовых сюрпризов.

Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запреты10.11.25, 15:36 • 128508 просмотров

Алла Киосак

Банковская карта