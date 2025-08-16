Трамп считает, что путин согласен на трехстороннюю встречу - европейский чиновник
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп после встречи с российским диктатором владимиром путиным считает, что путин согласен на идею трехстороннего саммита. В нем примут участие Трамп, путин и Президент Украины Владимир Зеленский.
Детали
Официальный источник знаком с разговором, который Трамп ранее провел с европейскими лидерами, но не уполномочен говорить об этом официально.
В трехстороннем саммите примут участие Трамп, путин и президент Украины Владимир Зеленский.
Напомним
Трамп и путин встретились на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске.
Они дважды пожали руки друг другу и на одном автомобиле поехали к месту проведения саммита.
Во время рукопожатия с президентом США Дональдом Трампом журналисты задали путину вопрос: "Господин президент путин, вы прекратите убивать мирных жителей Украины?".
На это российский диктатор сделал вид, что не услышал вопроса. Он улыбнулся, сделал удивленное лицо и жестом показал, что либо не понимает, либо не слышит то, что ему говорят.
Переговоры проходили в формате "три на три".
С американской стороны, кроме Дональда Трампа, присутствовали госсекретарь США Марко Рубио и специальный представитель президента США Стив Виткофф. С российской стороны министр иностранных дел рф лавров и помощник путина ушаков.