Трамп считает, что путин согласен на трехстороннюю встречу - европейский чиновник

Президент США Дональд Трамп, похоже, вышел со встречи с российским диктатором владимиром путиным, полагая, что путин согласен на идею трехстороннего саммита. Об этом сообщил CNN европейский чиновник, передает УНН.

Детали

Официальный источник знаком с разговором, который Трамп ранее провел с европейскими лидерами, но не уполномочен говорить об этом официально.

В трехстороннем саммите примут участие Трамп, путин и президент Украины Владимир Зеленский.

Трамп в разговоре с Зеленским и европейскими лидерами раскрыл неизменные требования Путина по Донбассу - Bloomberg

Напомним

Трамп и путин встретились на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске.

Они дважды пожали руки друг другу и на одном автомобиле поехали к месту проведения саммита.

Во время рукопожатия с президентом США Дональдом Трампом журналисты задали путину вопрос: "Господин президент путин, вы прекратите убивать мирных жителей Украины?".

На это российский диктатор сделал вид, что не услышал вопроса. Он улыбнулся, сделал удивленное лицо и жестом показал, что либо не понимает, либо не слышит то, что ему говорят.

Переговоры проходили в формате "три на три".

С американской стороны, кроме Дональда Трампа, присутствовали госсекретарь США Марко Рубио и специальный представитель президента США Стив Виткофф. С российской стороны министр иностранных дел рф лавров и помощник путина ушаков.