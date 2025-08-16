Следующие дни покажут, поддержат ли мирный процесс крупные игроки ЕС - Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который отклонился от позиции большинства западных союзников, дважды посетив москву с прошлого года и отказавшись оказывать официальную военную помощь Украине, сделал заявление на Facebook, передает УНН.

Следующие дни покажут, поддержат ли этот процесс крупные игроки в Союзе… или же продолжится неудачная европейская стратегия попыток ослабить россию через этот конфликт путем всяческой, буквально невероятной финансовой, политической или военной помощи Киеву - написал он.

Напомним

Президент США Дональд Трамп после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным считает, что путин согласен на идею трехстороннего саммита. В нем примут участие Трамп, путин и Президент Украины Владимир Зеленский.