"Світ сьогодні став безпечнішим": Орбан привітав результати саміту Трампа та путіна на Алясці

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан привітав результати п'ятничної зустрічі президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна на Алясці. Про це пише УНН з посиланням на DPA.

Роками ми спостерігали, як дві найбільші ядерні держави руйнують основи своєї співпраці... Це вже скінчилося. Світ сьогодні безпечніше місце, ніж був учора. Нехай ніколи не буде гірших вихідних!", – написав він на своїй сторінці у Facebook - додав Орбан.

Трамп і путін завершили свою зустріч, не прокоментувавши можливе припинення вогню в українській війні – головну тему переговорів.

Орбан, який керує Угорщиною понад 15 років, вважається вірним прихильником Трампа та його політики.

Він також підтримує певні аспекти війни путіна проти України, вимагаючи миру через капітуляцію України, яка межує з Угорщиною на сході.

Доповнення

Європейські лідери заявили, що росія не може мати права вето на шлях України до ЄС та НАТО. Вони також наголосили на відсутності обмежень для Збройних сил України та її співпраці з третіми країнами.

Президент США Дональд Трамп заявив, що мирна угода з росією залежить від Володимира Зеленського. Це може свідчити про те, що Україна стане "цапом-відбувайлом" за провал американської мирної ініціативи.