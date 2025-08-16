"Світ сьогодні став безпечнішим": Орбан привітав результати саміту Трампа та путіна на Алясці

$41.450.00
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
09:52 • 12151 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
08:59 • 17102 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
07:28 • 29329 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 156159 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 160193 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 116715 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 107026 перегляди
Трамп та путін зустрілись на Алясці
15 серпня, 18:26 • 93061 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 130632 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал
Тисячі іноземних найманців у лавах рф не можуть покинути фронт після закінчення контракту - проєкт "Хочу жить"
Трамп мав довгу розмову із Зеленським на зворотному рейсі з Аляски - CNN
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів
Посли ЄС екстрено збираються після зустрічі Трампа та путіна
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
15 серпня, 11:14
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
15 серпня, 09:48
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогів
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
14 серпня, 14:49
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів
"Світ сьогодні став безпечнішим": Орбан привітав результати саміту Трампа та путіна на Алясці

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан позитивно оцінив зустріч Трампа і путіна, назвавши світ безпечнішим. Він вважає, що співпраця між найбільшими ядерними державами відновлена.

"Світ сьогодні став безпечнішим": Орбан привітав результати саміту Трампа та путіна на Алясці

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан привітав результати п'ятничної зустрічі президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна на Алясці. Про це пише УНН з посиланням на DPA.

Роками ми спостерігали, як дві найбільші ядерні держави руйнують основи своєї співпраці... Це вже скінчилося. Світ сьогодні безпечніше місце, ніж був учора. Нехай ніколи не буде гірших вихідних!", – написав він на своїй сторінці у Facebook

- додав Орбан.

Трамп і путін завершили свою зустріч, не прокоментувавши можливе припинення вогню в українській війні – головну тему переговорів.

Орбан, який керує Угорщиною понад 15 років, вважається вірним прихильником Трампа та його політики.

Він також підтримує певні аспекти війни путіна проти України, вимагаючи миру через капітуляцію України, яка межує з Угорщиною на сході.

Європейські лідери заявили, що росія не може мати права вето на шлях України до ЄС та НАТО. Вони також наголосили на відсутності обмежень для Збройних сил України та її співпраці з третіми країнами.

Президент США Дональд Трамп заявив, що мирна угода з росією залежить від Володимира Зеленського. Це може свідчити про те, що Україна стане "цапом-відбувайлом" за провал американської мирної ініціативи.

