Слова Трампа про те, що угода з рф залежить від Зеленського, можуть бути ознакою того, що Україна може стати цапом-відбувайлом - The Times

Загрозлива заява президента США Дональда Трамп про те, що мирна угода України та росії можлива, але вона тепер залежить від Президента України Володимира Зеленського, є ознакою того, що Україна може стати цапом-відбувайлом за провал американської мирної ініціативи.

Як пише видання, довгоочікуваний саміт президента Трампа з путіним розпочався з посмішок та жартів, але завершився "провалом в Анкориджі" - без припинення вогню для України чи навіть угоди про те, де зустрітися на наступному саміті, на якому президент США хотів укласти мирну угоду.

Трамп дозволив путіну виступити першим на їхній короткій заключній прес-конференції, коли той повторив фундаментальні скарги щодо України та зосередився більше на відновленні відносин з Америкою та майбутніх бізнес-перспективах.

Президент США тепло висловився про свої "фантастичні стосунки" путіним та розповів про "деякий великий прогрес", але також про "кілька важливих" невирішених питань, пізніше загадково сказавши, що "один з них, ймовірно, найважливіший".

Трамп дав інтерв'ю Fox News, яке було довшим і розкрило набагато більше, ніж його прес-конференція перед посадкою в літак Air Force One, що летів до Вашингтона. Незважаючи на те, що Трамп був у центрі уваги всього світу та влаштував пишне прибуття на червону доріжку з прольотом для свого гостя на початку саміту, він завершив виступ після нехарактерно коротких трьох з половиною хвилин і відмовився відповідати на жодне запитання.

Трамп зробив загрозливу заяву, що угода можлива, але тепер від Зеленського залежить, чи продовжиться цей процес - можливо, це ознака того, що небажаний лідер країни, яка опинилася під прицілом росії, може стати цапом-відбувайлом за провал американської мирної ініціативи

Також наголошується, що Трамп посилив тиск на Зеленського, зокрема щодо укладання мирної угоди з росією.

Президент США Дональд Трамп розповів про тригодинну зустріч із володимиром путіним на Алясці, заявивши, що досягнуто значного прогресу, хоча офіційної угоди укладено не було. Тепер, за його словами, усе залежить від дій українського президента Володимира Зеленського.