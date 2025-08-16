Слова Трампа про те, що угода з рф залежить від Зеленського, можуть бути ознакою того, що Україна може стати цапом-відбувайлом - The Times

$41.450.00
48.440.00
ukenru
09:52 • 3072 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
08:59 • 10666 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
07:28 • 21799 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 137820 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 148190 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 106359 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 98310 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
15 серпня, 18:26 • 84884 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 126060 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 235904 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2м/с
44%
751мм
Популярнi новини
"Це не дипломатія, а театр": Шумер про зустріч Трампа з путінимVideo16 серпня, 01:12 • 40438 перегляди
Трамп після зустрічі з путіним: "Тепер все залежить від Зеленського"16 серпня, 01:33 • 81147 перегляди
Тисячі іноземних найманців у лавах рф не можуть покинути фронт після закінчення контракту - проєкт "Хочу жить" 16 серпня, 03:52 • 27806 перегляди
Трамп мав довгу розмову із Зеленським на зворотному рейсі з Аляски - CNN06:49 • 27866 перегляди
Посли ЄС екстрено збираються після зустрічі Трампа та путіна07:47 • 18992 перегляди
Публікації
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 235877 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 204933 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 211257 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 224416 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 307186 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джо Байден
Сі Цзіньпін
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Білий дім
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo07:05 • 10533 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 16553 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 63769 перегляди
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 134815 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 214571 перегляди
Актуальне
Fox News
Безпілотний літальний апарат
Економіст (журнал)
Нафта
Truth Social

Слова Трампа про те, що угода з рф залежить від Зеленського, можуть бути ознакою того, що Україна може стати цапом-відбувайлом - The Times

Київ • УНН

 • 210 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що мирна угода з Росією залежить від Володимира Зеленського. Це може свідчити про те, що Україна стане "цапом-відбувайлом" за провал американської мирної ініціативи.

Слова Трампа про те, що угода з рф залежить від Зеленського, можуть бути ознакою того, що Україна може стати цапом-відбувайлом - The Times

Загрозлива заява президента США Дональда Трамп про те, що мирна угода України та росії можлива, але вона тепер залежить від Президента України Володимира Зеленського, є ознакою того, що Україна може стати цапом-відбувайлом за провал американської мирної ініціативи.

Про це пише видання The Times, передає УНН.

Деталі 

Як пише видання, довгоочікуваний саміт президента Трампа з путіним розпочався з посмішок та жартів, але завершився "провалом в Анкориджі" - без припинення вогню для України чи навіть угоди про те, де зустрітися на наступному саміті, на якому президент США хотів укласти мирну угоду.

Трамп дозволив путіну виступити першим на їхній короткій заключній прес-конференції, коли той повторив фундаментальні скарги щодо України та зосередився більше на відновленні відносин з Америкою та майбутніх бізнес-перспективах.

Президент США тепло висловився про свої "фантастичні стосунки" путіним та розповів про "деякий великий прогрес", але також про "кілька важливих" невирішених питань, пізніше загадково сказавши, що "один з них, ймовірно, найважливіший".

Трамп дав інтерв'ю Fox News, яке було довшим і розкрило набагато більше, ніж його прес-конференція перед посадкою в літак Air Force One, що летів до Вашингтона. Незважаючи на те, що Трамп був у центрі уваги всього світу та влаштував пишне прибуття на червону доріжку з прольотом для свого гостя на початку саміту, він завершив виступ після нехарактерно коротких трьох з половиною хвилин і відмовився відповідати на жодне запитання.

Трамп зробив загрозливу заяву, що угода можлива, але тепер від Зеленського залежить, чи продовжиться цей процес - можливо, це ознака того, що небажаний лідер країни, яка опинилася під прицілом росії, може стати цапом-відбувайлом за провал американської мирної ініціативи

Також наголошується, що Трамп посилив тиск на Зеленського, зокрема щодо укладання мирної угоди з росією.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп розповів про тригодинну зустріч із володимиром путіним на Алясці, заявивши, що досягнуто значного прогресу, хоча офіційної угоди укладено не було. Тепер, за його словами, усе залежить від дій українського президента Володимира Зеленського.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Аляска
Air Force One
The Times
Fox News
Вашингтон
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна