Слова Трампа о том, что соглашение с РФ зависит от Зеленского, могут быть признаком того, что Украина может стать козлом отпущения - The Times

Угрожающее заявление президента США Дональда Трампа о том, что мирное соглашение между Украиной и Россией возможно, но теперь оно зависит от Президента Украины Владимира Зеленского, является признаком того, что Украина может стать козлом отпущения за провал американской мирной инициативы.

Об этом пишет издание The Times, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, долгожданный саммит президента Трампа с Путиным начался с улыбок и шуток, но завершился "провалом в Анкоридже" - без прекращения огня для Украины или даже соглашения о том, где встретиться на следующем саммите, на котором президент США хотел заключить мирное соглашение.

Трамп позволил Путину выступить первым на их короткой заключительной пресс-конференции, когда тот повторил фундаментальные жалобы относительно Украины и сосредоточился больше на восстановлении отношений с Америкой и будущих бизнес-перспективах.

Президент США тепло высказался о своих "фантастических отношениях" с Путиным и рассказал о "некотором большом прогрессе", но также о "нескольких важных" нерешенных вопросах, позже загадочно сказав, что "один из них, вероятно, самый важный".

Трамп дал интервью Fox News, которое было длиннее и раскрыло гораздо больше, чем его пресс-конференция перед посадкой в самолет Air Force One, летевший в Вашингтон. Несмотря на то, что Трамп был в центре внимания всего мира и устроил пышное прибытие на красную дорожку с пролетом для своего гостя в начале саммита, он завершил выступление после нехарактерно коротких трех с половиной минут и отказался отвечать на один вопрос.

Трамп сделал угрожающее заявление, что соглашение возможно, но теперь от Зеленского зависит, продолжится ли этот процесс - возможно, это признак того, что нежелательный лидер страны, оказавшейся под прицелом России, может стать козлом отпущения за провал американской мирной инициативы

Также отмечается, что Трамп усилил давление на Зеленского, в частности относительно заключения мирного соглашения с Россией.

Напомним

Президент США Дональд Трамп рассказал о трехчасовой встрече с Владимиром Путиным на Аляске, заявив, что достигнут значительный прогресс, хотя официального соглашения заключено не было. Теперь, по его словам, все зависит от действий украинского президента Владимира Зеленского.