Слова Трампа о том, что соглашение с РФ зависит от Зеленского, могут быть признаком того, что Украина может стать козлом отпущения - The Times

$41.450.00
48.440.00
ukenru
09:52 • 3812 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
08:59 • 11217 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
07:28 • 22491 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с Путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 139226 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 149199 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 107207 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 98977 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26 • 85481 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 126391 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 237005 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2м/с
44%
751мм
Популярные новости
"Это не дипломатия, а театр": Шумер о встрече Трампа с путинымVideo16 августа, 01:12 • 41108 просмотра
Трамп после встречи с путиным: "Теперь все зависит от Зеленского"16 августа, 01:33 • 81873 просмотра
Тысячи иностранных наемников в рядах РФ не могут покинуть фронт после окончания контракта - проект "Хочу жить"16 августа, 03:52 • 28507 просмотра
Трамп имел долгий разговор с Зеленским на обратном рейсе с Аляски - CNN06:49 • 28573 просмотра
Послы ЕС экстренно собираются после встречи Трампа и путина07:47 • 19469 просмотра
публикации
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 237014 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 205916 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 212197 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 225294 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 308007 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джо Байден
Си Цзиньпин
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Белый дом
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo07:05 • 10711 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 16714 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 135260 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 214995 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 155432 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Беспилотный летательный аппарат
The Economist
Нефть
Truth Social

Слова Трампа о том, что соглашение с РФ зависит от Зеленского, могут быть признаком того, что Украина может стать козлом отпущения - The Times

Киев • УНН

 • 644 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение с Россией зависит от Владимира Зеленского. Это может свидетельствовать о том, что Украина станет "козлом отпущения" за провал американской мирной инициативы.

Слова Трампа о том, что соглашение с РФ зависит от Зеленского, могут быть признаком того, что Украина может стать козлом отпущения - The Times

Угрожающее заявление президента США Дональда Трампа о том, что мирное соглашение между Украиной и Россией возможно, но теперь оно зависит от Президента Украины Владимира Зеленского, является признаком того, что Украина может стать козлом отпущения за провал американской мирной инициативы.

Об этом пишет издание The Times, передает УНН.

Детали 

Как пишет издание, долгожданный саммит президента Трампа с Путиным начался с улыбок и шуток, но завершился "провалом в Анкоридже" - без прекращения огня для Украины или даже соглашения о том, где встретиться на следующем саммите, на котором президент США хотел заключить мирное соглашение.

Трамп позволил Путину выступить первым на их короткой заключительной пресс-конференции, когда тот повторил фундаментальные жалобы относительно Украины и сосредоточился больше на восстановлении отношений с Америкой и будущих бизнес-перспективах.

Президент США тепло высказался о своих "фантастических отношениях" с Путиным и рассказал о "некотором большом прогрессе", но также о "нескольких важных" нерешенных вопросах, позже загадочно сказав, что "один из них, вероятно, самый важный".

Трамп дал интервью Fox News, которое было длиннее и раскрыло гораздо больше, чем его пресс-конференция перед посадкой в самолет Air Force One, летевший в Вашингтон. Несмотря на то, что Трамп был в центре внимания всего мира и устроил пышное прибытие на красную дорожку с пролетом для своего гостя в начале саммита, он завершил выступление после нехарактерно коротких трех с половиной минут и отказался отвечать на один вопрос.

Трамп сделал угрожающее заявление, что соглашение возможно, но теперь от Зеленского зависит, продолжится ли этот процесс - возможно, это признак того, что нежелательный лидер страны, оказавшейся под прицелом России, может стать козлом отпущения за провал американской мирной инициативы

Также отмечается, что Трамп усилил давление на Зеленского, в частности относительно заключения мирного соглашения с Россией.

Напомним

Президент США Дональд Трамп рассказал о трехчасовой встрече с Владимиром Путиным на Аляске, заявив, что достигнут значительный прогресс, хотя официального соглашения заключено не было. Теперь, по его словам, все зависит от действий украинского президента Владимира Зеленского.

Павел Башинский

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Аляска
Самолет президента США
Таймс
Фокс Ньюс
Вашингтон
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина