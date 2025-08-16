"Мир сегодня стал безопаснее": Орбан приветствовал результаты саммита Трампа и путина на Аляске

$41.450.00
48.440.00
ukenru
Эксклюзив
10:46 • 7110 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
09:52 • 12961 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
08:59 • 17789 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
07:28 • 30014 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с Путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 158599 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 161673 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 118050 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 108190 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26 • 94207 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 131270 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
3.1м/с
33%
750мм
Популярные новости
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 19475 просмотра
Тысячи иностранных наемников в рядах РФ не могут покинуть фронт после окончания контракта - проект "Хочу жить"16 августа, 03:52 • 33588 просмотра
Трамп имел долгий разговор с Зеленским на обратном рейсе с Аляски - CNN06:49 • 33472 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo07:05 • 12882 просмотра
Послы ЕС экстренно собираются после встречи Трампа и путина07:47 • 23553 просмотра
публикации
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 251991 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 218537 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 224516 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 236742 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 318803 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Белый дом
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo07:05 • 13021 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 19611 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 140703 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 220065 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 158916 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Таймс
Беспилотный летательный аппарат
The Economist
Truth Social

"Мир сегодня стал безопаснее": Орбан приветствовал результаты саммита Трампа и путина на Аляске

Киев • УНН

 • 840 просмотра

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан положительно оценил встречу Трампа и путина, назвав мир более безопасным. Он считает, что сотрудничество между крупнейшими ядерными державами возобновлено.

"Мир сегодня стал безопаснее": Орбан приветствовал результаты саммита Трампа и путина на Аляске

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приветствовал результаты пятничной встречи президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и российского диктатора владимира путина на Аляске. Об этом пишет УНН со ссылкой на DPA.

Годами мы наблюдали, как две крупнейшие ядерные державы разрушают основы своего сотрудничества... Это уже закончилось. Мир сегодня безопаснее, чем был вчера. Пусть никогда не будет худших выходных!", – написал он на своей странице в Facebook

- добавил Орбан.

Трамп и путин завершили свою встречу, не прокомментировав возможное прекращение огня в украинской войне – главную тему переговоров.

Орбан, который руководит Венгрией более 15 лет, считается верным сторонником Трампа и его политики.

Он также поддерживает определенные аспекты войны путина против Украины, требуя мира через капитуляцию Украины, которая граничит с Венгрией на востоке.

Дополнение

Европейские лидеры заявили, что россия не может иметь права вето на путь Украины в ЕС и НАТО. Они также подчеркнули отсутствие ограничений для Вооруженных сил Украины и ее сотрудничества с третьими странами.

Президент США Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение с россией зависит от Владимира Зеленского. Это может свидетельствовать о том, что Украина станет "козлом отпущения" за провал американской мирной инициативы.

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Аляска
Таймс
НАТО
Вооруженные силы Украины
Дональд Трамп
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Венгрия
Украина
Виктор Орбан
Facebook