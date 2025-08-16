Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приветствовал результаты пятничной встречи президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и российского диктатора владимира путина на Аляске. Об этом пишет УНН со ссылкой на DPA.

Годами мы наблюдали, как две крупнейшие ядерные державы разрушают основы своего сотрудничества... Это уже закончилось. Мир сегодня безопаснее, чем был вчера. Пусть никогда не будет худших выходных!", – написал он на своей странице в Facebook - добавил Орбан.

Трамп и путин завершили свою встречу, не прокомментировав возможное прекращение огня в украинской войне – главную тему переговоров.

Орбан, который руководит Венгрией более 15 лет, считается верным сторонником Трампа и его политики.

Он также поддерживает определенные аспекты войны путина против Украины, требуя мира через капитуляцию Украины, которая граничит с Венгрией на востоке.

Дополнение

Европейские лидеры заявили, что россия не может иметь права вето на путь Украины в ЕС и НАТО. Они также подчеркнули отсутствие ограничений для Вооруженных сил Украины и ее сотрудничества с третьими странами.

Президент США Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение с россией зависит от Владимира Зеленского. Это может свидетельствовать о том, что Украина станет "козлом отпущения" за провал американской мирной инициативы.