Трамп: Возвращение Крыма и вступление Украины в НАТО невозможны

Трамп подчеркнул, что Украина вряд ли сможет вернуть Крым и присоединиться к НАТО. Что касается последнего: по его словам, россия задолго до Путина категорически блокировала такой шаг, пишет УНН со ссылкой на заявление американского лидера телеканалу Fox News.

Детали

Они пришли, они сказали: "Мы хотим вернуть Крым". Это было в начале. Путин заключил хорошую сделку. Он получил ее от Обамы. Но они (Украина – ред.) сказали, что мы хотим вернуть (Крым – ред.), и это не было хорошо воспринято, потому что это было примерно 12 лет назад - рассказывает Трамп.

А еще они сказали, что мы хотим быть членом НАТО. Ну, обе эти вещи невозможны, потому что опять же, задолго до Путина это было запрещено россией или Советским Союзом - подчеркнул Трамп.

Но это всегда было запрещено. россия сказала, что мы не хотим так называемого оппонента или врага. Используем этот термин. Мы не хотим их на нашей границе. Это было то, чего никогда не должно было произойти - добавил американский президент.

Дополнительно

Президент США фактически повторил российскую тезис о том, что якобы существовала "договоренность" о невступлении Украины в НАТО и о "нерасширении Альянса на Восток" после распада СССР. В настоящее время не существует ни одного источника, который бы об этом прямо свидетельствовал.

Напомним

Дональд Трамп считает вступление Украины в НАТО практически невозможным. Он отметил, что Украина может иметь определенные гарантии безопасности, однако полноценное вступление в альянс исключено.