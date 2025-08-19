Трамп: Повернення Криму і вступ України до НАТО неможливі

Трамп наголосив, що Україна навряд чи зможе повернути Крим і приєднатися до НАТО. Стосовно останнього: за його словами росія задовго до путіна категорично блокувала такий крок, пише УНН з посиланням на заяву американського лідера телеканалу Fox News.

Вони прийшли, вони сказали: "Ми хочемо повернути Крим". Це було на початку. путін уклав гарну угоду. Він отримав її від Обами. Але вони (Україна – ред.) сказали, що ми хочемо повернути (Крим – ред.), і це не було добре сприйнято, бо це було приблизно 12 років тому