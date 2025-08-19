$41.260.08
Трамп: Повернення Криму і вступ України до НАТО неможливі

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Дональд Трамп заявив, що Україна навряд чи зможе повернути Крим і стати членом НАТО. Він стверджує, що росія завжди блокувала вступ України до Альянсу.

Трамп: Повернення Криму і вступ України до НАТО неможливі

Трамп наголосив, що Україна навряд чи зможе повернути Крим і приєднатися до НАТО. Стосовно останнього: за його словами росія задовго до путіна категорично блокувала такий крок, пише УНН з посиланням на заяву американського лідера телеканалу Fox News.

Деталі

Вони прийшли, вони сказали: "Ми хочемо повернути Крим". Це було на початку. путін уклав гарну угоду. Він отримав її від Обами. Але вони (Україна – ред.) сказали, що ми хочемо повернути (Крим – ред.), і це не було добре сприйнято, бо це було приблизно 12 років тому 

- розповідає Трамп.

А ще вони сказали, що ми хочемо бути членом НАТО. Ну, обидві ці речі неможливі, тому що знову ж таки, задовго до путіна це було заборонено росією чи Радянським Союзом

 - наголосив Трамп.

Але це завжди було заборонено. росія сказала, що ми не хочемо так званого опонента чи ворога. Використаймо цей термін. Ми не хочемо їх на нашому кордоні. Це було те, чого ніколи не мало статися

- додав американський президент.

Додатково

Президент США, фактично, повторив російську тезу про те, що нібито існувала "домовленість" щодо невступу України до НАТО та щодо "нерозширення Альянсу на Схід" після розпаду СРСР. Наразі не існує жодного джерела, яке б про це прямо свідчило.

Нагадаємо

Дональд Трамп вважає вступ України до НАТО практично неможливим. Він зазначив, що Україна може мати певні гарантії безпеки, проте повноцінний вступ до альянсу виключений.

Альона Уткіна

