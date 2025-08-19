Трамп назвав членство України в НАТО практично неможливим

$41.260.08
48.170.13
ukenru
Ексклюзив
12:13 • 6724 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
12:09 • 10101 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
11:23 • 12031 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
10:33 • 14475 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
09:27 • 16820 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
07:29 • 63813 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 55043 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 70213 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 88977 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18 серпня, 18:12 • 67674 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2м/с
46%
750мм
Популярнi новини
Всесвітній день гуманітарної допомоги: 12,7 млн українців потребують підтримки19 серпня, 04:47 • 80949 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф19 серпня, 05:54 • 71003 перегляди
На Покровському напрямку - понад третина всіх боїв: карта від ГенштабуPhoto19 серпня, 06:00 • 8434 перегляди
Світові лідери обговорили припинення бойових дій в Україні: NYT озвучило 5 висновків19 серпня, 06:55 • 74668 перегляди
Польща вночі піднімала авіацію через російські удари по Україні07:45 • 10755 перегляди
Публікації
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
12:13 • 6746 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
12:09 • 10120 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів11:42 • 4884 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
11:23 • 12052 перегляди
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto11:20 • 6286 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Європа
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині10:46 • 5938 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф19 серпня, 05:54 • 71038 перегляди
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 43640 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 101366 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 90888 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
BFM TV
Гривня
Дія (сервіс)
Нафта

Трамп назвав членство України в НАТО практично неможливим

Київ • УНН

 • 714 перегляди

Дональд Трамп вважає повноцінний вступ України до НАТО практично неможливим. Він зазначив, що Україна може отримати певні гарантії безпеки.

Трамп назвав членство України в НАТО практично неможливим

Президент США Дональд Трамп зазначив, що Україна може мати певні гарантії безпеки, проте повноцінний вступ до НАТО, на його думку, практично неможливе, пише УНН із посиланням на заяву Трампа у розмові із Fox News.

Буде певна форма безпеки. Це не може бути НАТО, тому що це просто не те, що коли-небудь станеться

- сказав Трамп.

Нагадаємо

Дональд Трамп заявив, що країни Європи відправлять війська для забезпечення миру в Україні. Він не оголосив про участь американських військ у цій місії.Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News сказав, що сподівається, що президент рф володимир путін "буде добрим", а от якщо ні, - "ситуація буде складною".

путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа19.08.25, 15:13 • 6740 переглядiв

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Fox News
НАТО
Дональд Трамп
Європа
Північна Америка
Сполучені Штати Америки
Україна