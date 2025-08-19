Трамп назвав членство України в НАТО практично неможливим
Київ • УНН
Дональд Трамп вважає повноцінний вступ України до НАТО практично неможливим. Він зазначив, що Україна може отримати певні гарантії безпеки.
Президент США Дональд Трамп зазначив, що Україна може мати певні гарантії безпеки, проте повноцінний вступ до НАТО, на його думку, практично неможливе, пише УНН із посиланням на заяву Трампа у розмові із Fox News.
Буде певна форма безпеки. Це не може бути НАТО, тому що це просто не те, що коли-небудь станеться
Нагадаємо
Дональд Трамп заявив, що країни Європи відправлять війська для забезпечення миру в Україні. Він не оголосив про участь американських військ у цій місії.Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News сказав, що сподівається, що президент рф володимир путін "буде добрим", а от якщо ні, - "ситуація буде складною".
