Трамп назвал членство Украины в НАТО практически невозможным
Киев • УНН
Дональд Трамп считает полноценное вступление Украины в НАТО практически невозможным. Он отметил, что Украина может получить определенные гарантии безопасности.
Президент США Дональд Трамп отметил, что Украина может иметь определенные гарантии безопасности, однако полноценное вступление в НАТО, по его мнению, практически невозможно, пишет УНН со ссылкой на заявление Трампа в разговоре с Fox News.
Будет определенная форма безопасности. Это не может быть НАТО, потому что это просто не то, что когда-либо произойдет
Напомним
Дональд Трамп заявил, что страны Европы отправят войска для обеспечения мира в Украине. Он не объявил об участии американских войск в этой миссии. Дональд Трамп в интервью Fox News сказал, что надеется, что президент РФ Владимир Путин "будет хорошим", а вот если нет, - "ситуация будет сложной".
