Трамп заявив, що має "теплі" відносини з путіним
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив про «теплі» відносини з володимиром путіним після їхнього саміту в Анкориджі. Він відзначив приємне відчуття під час зустрічі, що, на його думку, є позитивним.
Президент США Дональд Трамп заявив, що між ним та російським диктатором володимиром путіним існує "теплота", і це відчувалося під час їхнього саміту в Анкориджі, Аляска, минулої п'ятниці. Про це Трамп заявив в ефірі Fox News, передає УНН.
Ви бачили, що коли він вийшов з літака, я вийшов з літака, там було якесь тепло, яке неможливо, знаєте, там було якесь приємне відчуття… і це добре, а не погано
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп вважає, що російський диктатор володимир путін та Президент України Володимир Зеленський ладнають набагато краще, ніж він думав, та додав, що домовився про зустріч із путіним та Зеленським.