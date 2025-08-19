$41.260.08
12:26 • 2844 перегляди
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
Ексклюзив
12:13 • 12240 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
12:09 • 13910 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
11:23 • 15512 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
10:33 • 16484 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
09:27 • 17998 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 69743 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 58480 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 73373 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 92095 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Трамп заявив, що має "теплі" відносини з путіним

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Дональд Трамп заявив про «теплі» відносини з володимиром путіним після їхнього саміту в Анкориджі. Він відзначив приємне відчуття під час зустрічі, що, на його думку, є позитивним.

Трамп заявив, що має "теплі" відносини з путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що між ним та російським диктатором володимиром путіним існує "теплота", і це відчувалося під час їхнього саміту в Анкориджі, Аляска, минулої п'ятниці. Про це Трамп заявив в ефірі Fox News, передає УНН.

Ви бачили, що коли він вийшов з літака, я вийшов з літака, там було якесь тепло, яке неможливо, знаєте, там було якесь приємне відчуття… і це добре, а не погано

- сказав Трамп.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп вважає, що російський диктатор володимир путін та Президент України Володимир Зеленський ладнають набагато краще, ніж він думав, та додав, що домовився про зустріч із путіним та Зеленським.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Аляска
Fox News
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки