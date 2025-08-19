Трамп заявил, что у него «теплые» отношения с путиным
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что между ним и российским диктатором Владимиром Путиным существует "теплота", и это ощущалось во время их саммита в Анкоридже, Аляска, в прошлую пятницу. Об этом Трамп заявил в эфире Fox News, передает УНН.
Вы видели, что когда он вышел из самолета, я вышел из самолета, там было какое-то тепло, которое невозможно, знаете, там было какое-то приятное ощущение… и это хорошо, а не плохо
Напомним
Президент США Дональд Трамп считает, что российский диктатор Владимир Путин и Президент Украины Владимир Зеленский ладят намного лучше, чем он думал, и добавил, что договорился о встрече с Путиным и Зеленским.