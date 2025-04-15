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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
07:31
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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
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14 квітня, 16:00
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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
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14 квітня, 13:44
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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
14 квітня, 12:59
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Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум
Ексклюзив
14 квітня, 11:31
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Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
14 квітня, 10:52
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Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року
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14 квітня, 09:52
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Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
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14 квітня, 08:15
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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
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14 квітня, 06:46
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