Трамп призвал Путина быть «реалистом» в вопросе встречи с Зеленским – Axios

12:26 • 35306 просмотра
Трамп: несколько стран Европы отправят войска в Украину, но США – нет
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 58390 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 55590 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 55329 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
19 августа, 10:33 • 36670 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
19 августа, 09:27 • 27830 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29 • 94325 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 71984 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 85659 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 103450 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
Почему вторая встреча Трампа и Зеленского прошла без конфликтов: секрет в "чувствительных темах" - The Times19 августа, 08:24
"Сообщения больше нет": Силы обороны Украины уничтожили российский поезд с горючим в ЗапорожьеPhoto19 августа, 08:51
Украинка из Львова стала винной принцессой в Германии19 августа, 10:46
Сладкий День пасечника: топ медовых рецептовPhoto19 августа, 11:20
92-летняя звезда сериала "Династия" Джоан Коллинз показала себя в купальнике и заинтриговала новыми планамиPhoto17:03
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:13
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 58402 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 12:09
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 55602 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Эксклюзив
19 августа, 11:23
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 55343 просмотра
Сладкий День пасечника: топ медовых рецептовPhoto19 августа, 11:20
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину19 августа, 10:33
92-летняя звезда сериала "Династия" Джоан Коллинз показала себя в купальнике и заинтриговала новыми планамиPhoto17:03
Украинка из Львова стала винной принцессой в Германии19 августа, 10:46
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф19 августа, 05:54
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"Video18 августа, 17:45
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21
Трамп призвал Путина быть «реалистом» в вопросе встречи с Зеленским – Axios

Киев • УНН

 • 1630 просмотра

Дональд Трамп в телефонном разговоре подчеркнул президенту РФ Путину необходимость прямой встречи с Зеленским. Эта встреча, по договоренности, должна состояться до конца августа. Трамп считает, что главе Кремля следует быть «реалистом»

Трамп призвал Путина быть «реалистом» в вопросе встречи с Зеленским – Axios

Во время телефонного разговора президент США Дональд Трамп подчеркнул главе РФ Владимиру Путину, что тот должен напрямую встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским, призвав его быть «реалистом». Об этом пишет УНН со ссылкой на Axios.

Как отмечает издание, Трамп позвонил Путину в понедельник вечером и сказал российскому президенту, что «ему придется встретиться непосредственно с Зеленским и призвал его быть «реалистом».

Напомним

Трамп вместе с европейскими лидерами пришли к согласию, что встреча должна состояться до конца августа. В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник подчеркнул, что перед личной встречей лидеров необходимо завершить полную подготовку на рабочем уровне.

Президент США Дональд Трамп заявил, что между ним и российским диктатором Владимиром Путиным существует «теплота».

Премьер Словакии Роберт Фицо поддерживает вступление Украины в ЕС, но не в НАТО, и считает, что без решения вопроса «территориальных изменений» трудно достичь мира. 

Президент Соединенных Штатов Америки заявил, что европейцы «готовы выслать войска на землю», поэтому США сосредоточатся на воздушных операциях. Трамп намекнул, что США способны гарантировать безопасность воздушного пространства Украины.

Алена Уткина

Владимир Путин
НАТО
Дональд Трамп
Роберт Фицо
Мидхерст
Европейский Союз
Словакия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина