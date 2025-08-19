Трамп призвал Путина быть «реалистом» в вопросе встречи с Зеленским – Axios
Киев • УНН
Дональд Трамп в телефонном разговоре подчеркнул президенту РФ Путину необходимость прямой встречи с Зеленским. Эта встреча, по договоренности, должна состояться до конца августа. Трамп считает, что главе Кремля следует быть «реалистом»
Во время телефонного разговора президент США Дональд Трамп подчеркнул главе РФ Владимиру Путину, что тот должен напрямую встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским, призвав его быть «реалистом». Об этом пишет УНН со ссылкой на Axios.
Как отмечает издание, Трамп позвонил Путину в понедельник вечером и сказал российскому президенту, что «ему придется встретиться непосредственно с Зеленским и призвал его быть «реалистом».
Напомним
Трамп вместе с европейскими лидерами пришли к согласию, что встреча должна состояться до конца августа. В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник подчеркнул, что перед личной встречей лидеров необходимо завершить полную подготовку на рабочем уровне.
