Спецпредставник Трампа Віткофф стверджує, що росіяни "майже одразу" пішли на поступки на саміті на Алясці
Київ • УНН
Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф розповів про поступки російських чиновників на зустрічі з Трампом на Алясці. Переговори були зосереджені на довгостроковій мирній угоді, а не на тимчасовому припиненні вогню.
Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф заявив, що російські чиновники пішли на поступки "майже одразу" на переговорах на Алясці, пише УНН з посиланням на CNN.
Деталі
Віткофф поділився новими подробицями про зустріч між президентом США Дональдом Трампом та главою кремля володимиром путіним на Алясці минулого тижня.
"росіяни майже одразу пішли на поступки на першій зустрічі на Алясці, - сказав Віткофф Fox News. - Частиною отримання цих поступок було з'ясування того, чи зможемо ми побачити, що росіяни готові бути більш поступливими".
Віткофф додав, що Трамп та його команда зосередилися на довгостроковій мирній угоді, а не на тимчасовому припиненні вогню під час зустрічі в Анкориджі.
"Ми залишалися там досить довго, бо насправді досягли прогресу в тому, як ми могли б дійти до мирної угоди, - сказав Віткофф. - Президент почав відчувати на цій зустрічі на Алясці, що ми вже узгодили багато передумов для мирної угоди, то чому б не домагатися повноцінної мирної угоди?".
