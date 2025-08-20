Спецпредставник Трампа Віткофф стверджує, що росіяни "майже одразу" пішли на поступки на саміті на Алясці

$41.360.10
48.170.13
ukenru
Ексклюзив
06:54 • 3068 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
06:49 • 4928 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 11161 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 107621 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 96324 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 92517 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
19 серпня, 09:27 • 36886 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 100161 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 74605 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 87139 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
0м/с
64%
747мм
Популярнi новини
Зеленський змінив стиль для зустрічі з Трампом: чорний костюм став "талісманом щастя" та "надією на мир"19 серпня, 22:02 • 12200 перегляди
Заповідні землі на Волині "пішли з молотка" за безцінь: ДБР викрило топчиновника Держгеокадастру19 серпня, 22:19 • 8638 перегляди
окупанти посилили фільтрацію в Криму під приводом міграційних перевірок - ЦНС20 серпня, 00:13 • 11352 перегляди
Політика умиротворення не принесе Трампу Нобелівську премію миру - Сенатор Блюменталь02:28 • 12747 перегляди
Іммігрантів в США перевірятимуть на "антиамериканізм"02:53 • 3510 перегляди
Публікації
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 107597 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 96307 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів19 серпня, 11:42 • 66610 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 92504 перегляди
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto19 серпня, 11:20 • 72623 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Керолайн Левітт
Денис Шмигаль
Стів Віткофф
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Вашингтон
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
92-річна зірка серіалу "Династія" Джоан Коллінз показала себе в купальнику та заінтригувала новими планамиPhoto19 серпня, 17:03 • 20538 перегляди
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині19 серпня, 10:46 • 56133 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф19 серпня, 05:54 • 119460 перегляди
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 70709 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 126505 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Шахед-136
Нафта
Fox News
Шахед 129

Спецпредставник Трампа Віткофф стверджує, що росіяни "майже одразу" пішли на поступки на саміті на Алясці

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф розповів про поступки російських чиновників на зустрічі з Трампом на Алясці. Переговори були зосереджені на довгостроковій мирній угоді, а не на тимчасовому припиненні вогню.

Спецпредставник Трампа Віткофф стверджує, що росіяни "майже одразу" пішли на поступки на саміті на Алясці

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф заявив, що російські чиновники пішли на поступки "майже одразу" на переговорах на Алясці, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Віткофф поділився новими подробицями про зустріч між президентом США Дональдом Трампом та главою кремля володимиром путіним на Алясці минулого тижня.

"росіяни майже одразу пішли на поступки на першій зустрічі на Алясці, - сказав Віткофф Fox News. - Частиною отримання цих поступок було з'ясування того, чи зможемо ми побачити, що росіяни готові бути більш поступливими".

Віткофф додав, що Трамп та його команда зосередилися на довгостроковій мирній угоді, а не на тимчасовому припиненні вогню під час зустрічі в Анкориджі.

"Ми залишалися там досить довго, бо насправді досягли прогресу в тому, як ми могли б дійти до мирної угоди, - сказав Віткофф. - Президент почав відчувати на цій зустрічі на Алясці, що ми вже узгодили багато передумов для мирної угоди, то чому б не домагатися повноцінної мирної угоди?".

Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді20.08.25, 09:49 • 4878 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Аляска
Стів Віткофф
Fox News
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки