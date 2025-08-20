$41.360.10
48.170.13
ukenru
Ексклюзив
06:54 • 1698 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
06:49 • 2180 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 10226 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 105754 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 94822 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 91403 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
19 серпня, 09:27 • 36607 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 100047 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 74516 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 87116 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
0м/с
64%
747мм
Популярнi новини
В Угорщині заявили, що нафтопровід "Дружба" відновив роботу і застерігли Україну від повторних атак Photo19 серпня, 21:28 • 6004 перегляди
Зеленський змінив стиль для зустрічі з Трампом: чорний костюм став "талісманом щастя" та "надією на мир"19 серпня, 22:02 • 11243 перегляди
Заповідні землі на Волині "пішли з молотка" за безцінь: ДБР викрило топчиновника Держгеокадастру19 серпня, 22:19 • 6890 перегляди
окупанти посилили фільтрацію в Криму під приводом міграційних перевірок - ЦНС20 серпня, 00:13 • 10429 перегляди
Політика умиротворення не принесе Трампу Нобелівську премію миру - Сенатор Блюменталь02:28 • 11782 перегляди
Публікації
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 105754 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 94822 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів19 серпня, 11:42 • 65964 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 91403 перегляди
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto19 серпня, 11:20 • 71927 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Керолайн Левітт
Денис Шмигаль
Стів Віткофф
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Вашингтон
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
92-річна зірка серіалу "Династія" Джоан Коллінз показала себе в купальнику та заінтригувала новими планамиPhoto19 серпня, 17:03 • 20144 перегляди
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині19 серпня, 10:46 • 55791 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф19 серпня, 05:54 • 119106 перегляди
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 70425 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 126232 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Шахед-136
Нафта
Fox News
Шахед 129

Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді

Київ • УНН

 • 2146 перегляди

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф заявив, що гарантії безпеки стануть основою будь-якої мирної угоди з Україною. Він наголосив, що рішення про укладення миру залишається за президентом Зеленським.

Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф заявив, що гарантії безпеки відіграватимуть ключову роль у будь-якій мирній угоді з Україною, пише УНН з посиланням на NBC News.

Деталі

"Президент сказав, що українці насправді можуть укласти мирну угоду, якщо захочуть. Зараз ми не кажемо, що вони - вони повинні її прийняти. Президент також сказав, що це рішення ухвалюватиме президент Зеленський", - сказав Віткофф в програмі "Hannity" на Fox News.

США працюють з європейськими і не тільки союзниками над гарантіями безпеки для України - Рубіо19.08.25, 10:15 • 6410 переглядiв

"Я думаю, що це рішення почнеться з гарантій безпеки. Вони хочуть переконатися, що це ніколи більше не повториться з ними, і саме так вони повинні думати", - додав він.

Віткофф сказав, що в переговорах роль США полягає в тому, щоб подолати розрив між Україною та росією настільки, щоб вони могли брати участь у переговорах. Він продовжив, що Трамп "має чітке уявлення про те, що потрібно Україні, щоб досягти компромісу та переконати росіян".

Обом доведеться піти на поступки: Рубіо заявив про сподівання США на досягнення угоди на саміті Зеленський-путін-Трамп19.08.25, 09:55 • 5570 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Стів Віткофф
Fox News
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна