Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
Київ • УНН
Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф заявив, що гарантії безпеки стануть основою будь-якої мирної угоди з Україною. Він наголосив, що рішення про укладення миру залишається за президентом Зеленським.
Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф заявив, що гарантії безпеки відіграватимуть ключову роль у будь-якій мирній угоді з Україною, пише УНН з посиланням на NBC News.
Деталі
"Президент сказав, що українці насправді можуть укласти мирну угоду, якщо захочуть. Зараз ми не кажемо, що вони - вони повинні її прийняти. Президент також сказав, що це рішення ухвалюватиме президент Зеленський", - сказав Віткофф в програмі "Hannity" на Fox News.
"Я думаю, що це рішення почнеться з гарантій безпеки. Вони хочуть переконатися, що це ніколи більше не повториться з ними, і саме так вони повинні думати", - додав він.
Віткофф сказав, що в переговорах роль США полягає в тому, щоб подолати розрив між Україною та росією настільки, щоб вони могли брати участь у переговорах. Він продовжив, що Трамп "має чітке уявлення про те, що потрібно Україні, щоб досягти компромісу та переконати росіян".
