Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что гарантии безопасности будут играть ключевую роль в любом мирном соглашении с Украиной, пишет УНН со ссылкой на NBC News.

Детали

"Президент сказал, что украинцы на самом деле могут заключить мирное соглашение, если захотят. Сейчас мы не говорим, что они - они должны его принять. Президент также сказал, что это решение будет принимать президент Зеленский", - сказал Уиткофф в программе "Hannity" на Fox News.

"Я думаю, что это решение начнется с гарантий безопасности. Они хотят убедиться, что это никогда больше не повторится с ними, и именно так они должны думать", - добавил он.

Уиткофф сказал, что в переговорах роль США заключается в том, чтобы преодолеть разрыв между Украиной и россией настолько, чтобы они могли участвовать в переговорах. Он продолжил, что Трамп "имеет четкое представление о том, что нужно Украине, чтобы достичь компромисса и убедить россиян".

