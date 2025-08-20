Спецпредставитель Трампа Виткофф утверждает, что русские "почти сразу" пошли на уступки на саммите на Аляске

Специальный посланник президента США Стив Виткофф заявил, что российские чиновники пошли на уступки "почти сразу" на переговорах на Аляске, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Виткофф поделился новыми подробностями о встрече между президентом США Дональдом Трампом и главой кремля владимиром путиным на Аляске на прошлой неделе.

"Русские почти сразу пошли на уступки на первой встрече на Аляске, - сказал Виткофф Fox News. - Частью получения этих уступок было выяснение того, сможем ли мы увидеть, что русские готовы быть более сговорчивыми".

Виткофф добавил, что Трамп и его команда сосредоточились на долгосрочном мирном соглашении, а не на временном прекращении огня во время встречи в Анкоридже.

"Мы оставались там достаточно долго, потому что на самом деле достигли прогресса в том, как мы могли бы прийти к мирному соглашению, - сказал Виткофф. - Президент начал чувствовать на этой встрече на Аляске, что мы уже согласовали много предпосылок для мирного соглашения, так почему бы не добиваться полноценного мирного соглашения?".

