Спецпредставитель Трампа Виткофф утверждает, что русские "почти сразу" пошли на уступки на саммите на Аляске

$41.360.10
48.320.15
Эксклюзив
06:54 • 6120 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
06:49 • 10528 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 13508 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 112097 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 100053 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 95267 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Эксклюзив
19 августа, 09:27 • 37533 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29 • 100329 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 74722 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 87176 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
Заповедные земли на Волыни "ушли с молотка" за бесценок: ГБР разоблачило топ-чиновника Госгеокадастра19 августа, 22:19 • 11319 просмотра
Оккупанты усилили фильтрацию в Крыму под предлогом миграционных проверок - ЦНС20 августа, 00:13 • 13358 просмотра
Политика умиротворения не принесет Трампу Нобелевскую премию мира - Сенатор Блюменталь02:28 • 14873 просмотра
Шмыгаль посетил Харьковскую область и встретился с военными: что известноPhoto02:29 • 3844 просмотра
Иммигрантов в США будут проверять на «антиамериканизм»02:53 • 6684 просмотра
Сладкий День пасечника: топ медовых рецептовPhoto19 августа, 11:20 • 74363 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину19 августа, 10:33 • 57257 просмотра
УНН Lite
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу08:11 • 194 просмотра
92-летняя звезда сериала "Династия" Джоан Коллинз показала себя в купальнике и заинтриговала новыми планамиPhoto19 августа, 17:03 • 21647 просмотра
Украинка из Львова стала винной принцессой в Германии19 августа, 10:46 • 57072 просмотра
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф19 августа, 05:54 • 120437 просмотра
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"Video18 августа, 17:45 • 71552 просмотра
Спецпредставитель Трампа Виткофф утверждает, что русские "почти сразу" пошли на уступки на саммите на Аляске

Киев • УНН

 • 2984 просмотра

Специальный посланник президента США Стив Виткофф рассказал об уступках российских чиновников на встрече с Трампом на Аляске. Переговоры были сосредоточены на долгосрочном мирном соглашении, а не на временном прекращении огня.

Спецпредставитель Трампа Виткофф утверждает, что русские "почти сразу" пошли на уступки на саммите на Аляске

Специальный посланник президента США Стив Виткофф заявил, что российские чиновники пошли на уступки "почти сразу" на переговорах на Аляске, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Виткофф поделился новыми подробностями о встрече между президентом США Дональдом Трампом и главой кремля владимиром путиным на Аляске на прошлой неделе.

"Русские почти сразу пошли на уступки на первой встрече на Аляске, - сказал Виткофф Fox News. - Частью получения этих уступок было выяснение того, сможем ли мы увидеть, что русские готовы быть более сговорчивыми".

Виткофф добавил, что Трамп и его команда сосредоточились на долгосрочном мирном соглашении, а не на временном прекращении огня во время встречи в Анкоридже.

"Мы оставались там достаточно долго, потому что на самом деле достигли прогресса в том, как мы могли бы прийти к мирному соглашению, - сказал Виткофф. - Президент начал чувствовать на этой встрече на Аляске, что мы уже согласовали много предпосылок для мирного соглашения, так почему бы не добиваться полноценного мирного соглашения?".

Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении20.08.25, 09:49 • 10556 просмотров

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Аляска
Стив Уиткофф
Фокс Ньюс
Дональд Трамп
Соединённые Штаты