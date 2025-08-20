лавров: западные гарантии безопасности без москвы – «путь в никуда»
Киев • УНН
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не согласится решать вопросы коллективной безопасности без ее участия. Он назвал диалог без России «утопией и путем в никуда».
По словам главы российского министерства иностранных дел Сергея Лаврова, в Москве не согласятся с предложениями решать вопросы коллективной безопасности без России.
Передает УНН со ссылкой на DW.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил по итогам переговоров с вице-премьером Иордании Айманом ас-Сафади, что вопросы безопасности решать без Российской Федерации "не получится". То есть диалог без участия РФ является "утопией и путем в никуда", - считает российский чиновник, - Лавров отметил, что на Западе должны это понимать.
Наши законные интересы мы будем обеспечивать твердо и жестко. И я уверен, что на Западе, прежде всего в Соединенных Штатах, прекрасно понимают, что серьезно обсуждать вопросы обеспечения безопасности без Российской Федерации - это утопия, это путь в никуда
Президент США Дональд Трамп, 18 августа, по итогам переговоров в Вашингтоне со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, лидерами ряда европейских стран, объявил, что одной из центральных тем встречи стали гарантии безопасности для Украины.
По словам хозяина Белого дома, они "будут предоставлены европейскими странами по координации с США".
Во время телефонного разговора президент США Дональд Трамп подчеркнул главе РФ Владимиру Путину, что тот должен напрямую встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским, призвав его быть "реалистом".
