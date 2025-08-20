лавров: западные гарантии безопасности без москвы – «путь в никуда»

$41.360.10
Эксклюзив
11:22 • 16416 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
09:46 • 16969 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
09:29 • 31020 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 117608 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 46010 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 44926 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 43903 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 173924 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 146102 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 127888 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Спецпредставитель Трампа Уиткофф утверждает, что россияне "почти сразу" пошли на уступки на саммите на Аляске
20 августа, 07:31 • 11307 просмотра
Белый дом рассматривает Будапешт для мирных переговоров Зеленского с путиным - Politico
20 августа, 07:40 • 12939 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу
20 августа, 08:11 • 34018 просмотра
Сегодня ВР будет голосовать за Defence City: нардеп Вениславский призвал включить авиацию в инициативу
Эксклюзив
08:52 • 23918 просмотра
Эксклюзив
08:52 • 23918 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"
09:18 • 22880 просмотра
публикации
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию
12:11 • 10761 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
11:22 • 16416 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
09:29 • 31020 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto20 августа, 08:14 • 117608 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 173924 просмотра
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикини
12:51 • 6024 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором
12:45 • 5042 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа
11:47 • 7242 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"
09:18 • 23076 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу
20 августа, 08:11 • 34219 просмотра
лавров: западные гарантии безопасности без москвы – «путь в никуда»

Киев • УНН

 • 622 просмотра

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не согласится решать вопросы коллективной безопасности без ее участия. Он назвал диалог без России «утопией и путем в никуда».

лавров: западные гарантии безопасности без москвы – «путь в никуда»

По словам главы российского министерства иностранных дел Сергея Лаврова, в Москве не согласятся с предложениями решать вопросы коллективной безопасности без России.

Передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил по итогам переговоров с вице-премьером Иордании Айманом ас-Сафади, что вопросы безопасности решать без Российской Федерации "не получится". То есть диалог без участия РФ является "утопией и путем в никуда", - считает российский чиновник, - Лавров отметил, что на Западе должны это понимать.

Наши законные интересы мы будем обеспечивать твердо и жестко. И я уверен, что на Западе, прежде всего в Соединенных Штатах, прекрасно понимают, что серьезно обсуждать вопросы обеспечения безопасности без Российской Федерации - это утопия, это путь в никуда

- сказал руководитель МИД РФ.

Справка

Президент США Дональд Трамп, 18 августа, по итогам переговоров в Вашингтоне со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, лидерами ряда европейских стран, объявил, что одной из центральных тем встречи стали гарантии безопасности для Украины.

По словам хозяина Белого дома, они "будут предоставлены европейскими странами по координации с США". 

Напомним

Во время телефонного разговора президент США Дональд Трамп подчеркнул главе РФ Владимиру Путину, что тот должен напрямую встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским, призвав его быть "реалистом". 

Спецпредставитель Трампа Уиткофф утверждает, что россияне "почти сразу" пошли на уступки на саммите на Аляске20.08.25, 10:31 • 11395 просмотров

Игорь Тележников

Владимир Путин
Сергей Лещенко
Иордания
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Венгрия
Украина