Выход из Донбасса, отказ от вступления в НАТО, заморозка войны по линии фронта: Reuters опубликовал требования путина по завершению войны

российский диктатор владимир путин требует от Украины вывести войска из Донбасса, отказаться от вступления в НАТО и не "впускать" западные войска в страну. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, передает УНН.

владимир путин требует от Украины отказаться от всего восточного Донбасса, отказаться от амбиций по вступлению в НАТО, сохранить нейтралитет и не впускать западные войска в страну - пишет издание.

путин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске в минувшую пятницу обсудил с американским лидером, каким может быть компромисс по Украине.

По словам источников, путин пошел на компромисс по территориальным требованиям, выдвинутым им в июне 2024 года, которые требовали от Киева полностью уступить четыре области, на которые москва претендует как на часть россии: Донецкой и Луганской на востоке Украины, входящих в состав Донбасса, а также Херсонской и Запорожской на юге.

В своем новом предложении российский президент придерживается требования о полном выводе войск Украины из частей Донбасса, которые она все еще контролирует, однако, взамен москва остановит нынешние линии фронта в Запорожье и Херсоне - отметили источники издания.

Также сообщается, что москва готова выйти с территории Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей, которые она сейчас контролирует в рамках возможного соглашения.

путин также придерживается своих предыдущих требований об отказе Украины от своих амбиций по НАТО и юридически обязывающего военного Альянса во главе с США о том, что он не будет расширяться дальше на восток, а также об ограничениях для украинской армии и соглашения о том, что никакие западные войска не будут развернуты на территории Украины как часть миротворческих сил - говорят источники.

Как отмечают собеседники издания, москве непонятно, будет ли Украина готова уступить остальную часть Донбасса, и что если она этого не сделает, то война продолжится.

Хотя экономические вопросы были второстепенными для путина, он понимает экономическую уязвимость россии и масштабы усилий, необходимых для дальнейшего проникновения в Украину - добавляют собеседники.

Напомним

Военные планировщики США и Европы подготовили новые предложения по военной помощи Украине и поддержке в случае прекращения огня или постоянного мирного урегулирования.