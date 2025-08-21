$41.380.02
14:24
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
12:55 • 9222 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
12:13 • 15724 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
11:27 • 10546 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
10:22 • 18320 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38 • 45141 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16 • 54027 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 57173 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 80880 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 193587 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Выход из Донбасса, отказ от вступления в НАТО, заморозка войны по линии фронта: Reuters опубликовал требования путина по завершению войны

Киев • УНН

 • 138 просмотра

российский диктатор владимир путин требует от Украины вывести войска из Донбасса и отказаться от вступления в НАТО. Взамен москва готова остановить войну по текущей линии фронта в Запорожской и Херсонской областях.

Выход из Донбасса, отказ от вступления в НАТО, заморозка войны по линии фронта: Reuters опубликовал требования путина по завершению войны

российский диктатор владимир путин требует от Украины вывести войска из Донбасса, отказаться от вступления в НАТО и не "впускать" западные войска в страну. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, передает УНН.

владимир путин требует от Украины отказаться от всего восточного Донбасса, отказаться от амбиций по вступлению в НАТО, сохранить нейтралитет и не впускать западные войска в страну

- пишет издание.

путин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске в минувшую пятницу обсудил с американским лидером, каким может быть компромисс по Украине.

По словам источников, путин пошел на компромисс по территориальным требованиям, выдвинутым им в июне 2024 года, которые требовали от Киева полностью уступить четыре области, на которые москва претендует как на часть россии: Донецкой и Луганской на востоке Украины, входящих в состав Донбасса, а также Херсонской и Запорожской на юге.

В своем новом предложении российский президент придерживается требования о полном выводе войск Украины из частей Донбасса, которые она все еще контролирует, однако, взамен москва остановит нынешние линии фронта в Запорожье и Херсоне

- отметили источники издания.

Также сообщается, что москва готова выйти с территории Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей, которые она сейчас контролирует в рамках возможного соглашения.

путин также придерживается своих предыдущих требований об отказе Украины от своих амбиций по НАТО и юридически обязывающего военного Альянса во главе с США о том, что он не будет расширяться дальше на восток, а также об ограничениях для украинской армии и соглашения о том, что никакие западные войска не будут развернуты на территории Украины как часть миротворческих сил

- говорят источники.

Как отмечают собеседники издания, москве непонятно, будет ли Украина готова уступить остальную часть Донбасса, и что если она этого не сделает, то война продолжится.

Хотя экономические вопросы были второстепенными для путина, он понимает экономическую уязвимость россии и масштабы усилий, необходимых для дальнейшего проникновения в Украину

- добавляют собеседники.

Напомним

Военные планировщики США и Европы подготовили новые предложения по военной помощи Украине и поддержке в случае прекращения огня или постоянного мирного урегулирования.

Павел Башинский

