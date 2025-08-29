РФ изменила позицию по войне в Украине: Турция раскрыла новые требования Путина
Киев • УНН
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о заметных изменениях в позиции России по войне в Украине. РФ больше не настаивает на контроле над всей территорией четырех украинских областей, а стремится удержать линию фронта на Запорожье и закрепить 25-30% Донецкой области.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отметил, что за последние месяцы позиция России по войне в Украине претерпела заметные изменения. Об этом информирует tgrthaber.com, передает УНН.
Детали
По словам Фидана, во время третьего раунда переговоров в Стамбуле стороны впервые представили конкретные позиции. Впоследствии они были вынесены на обсуждение во время встречи президента США Дональда Трампа и главы кремля владимира путина на Аляске.
Тогда мы увидели начало конца
По его словам, РФ больше не настаивает на контроле над всей территорией четырех украинских областей. Однако теперь речь идет об удержании линии фронта в Запорожье и закреплении за Россией 25-30% территории Донецкой области.
Тот факт, что Москва согласилась гарантировать эти условия механизмом безопасности, поражает. Это создает основу для будущего урегулирования, хотя в то же время и ставит сложные вызовы перед обеими странами, особенно Украиной
В то же время, он считает, что стратегическая потеря части Донетчины усложняет оборону остального региона. В то же время система международных гарантий может уравновесить ситуацию и предоставить пространство для дальнейшего диалога.
Напомним
23 июля 2025 года состоялся третий раунд переговоров между делегациями Украины и России. Стороны договорились о новом обмене, который должен охватить не только военнопленных, но и гражданских граждан.
Украинскую делегацию возглавлял Рустем Умеров, российскую – Владимир Мединский.
После встречи Президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске стало известно, что глава Кремля требует от Украины вывести войска из Донбасса и отказаться от вступления в НАТО. Взамен Москва готова остановить войну по текущей линии фронта в Запорожской и Херсонской областях.
