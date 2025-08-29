$41.320.08
РФ изменила позицию по войне в Украине: Турция раскрыла новые требования Путина

Киев • УНН

 • 612 просмотра

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о заметных изменениях в позиции России по войне в Украине. РФ больше не настаивает на контроле над всей территорией четырех украинских областей, а стремится удержать линию фронта на Запорожье и закрепить 25-30% Донецкой области.

РФ изменила позицию по войне в Украине: Турция раскрыла новые требования Путина

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отметил, что за последние месяцы позиция России по войне в Украине претерпела заметные изменения. Об этом информирует tgrthaber.com, передает УНН.

Детали

По словам Фидана, во время третьего раунда переговоров в Стамбуле стороны впервые представили конкретные позиции. Впоследствии они были вынесены на обсуждение во время встречи президента США Дональда Трампа и главы кремля владимира путина на Аляске.

Тогда мы увидели начало конца

- сказал министр иностранных дел Турции

По его словам, РФ больше не настаивает на контроле над всей территорией четырех украинских областей. Однако теперь речь идет об удержании линии фронта в Запорожье и закреплении за Россией 25-30% территории Донецкой области.

Тот факт, что Москва согласилась гарантировать эти условия механизмом безопасности, поражает. Это создает основу для будущего урегулирования, хотя в то же время и ставит сложные вызовы перед обеими странами, особенно Украиной

- отметил Фидан.

В то же время, он считает, что стратегическая потеря части Донетчины усложняет оборону остального региона. В то же время система международных гарантий может уравновесить ситуацию и предоставить пространство для дальнейшего диалога.

Напомним

23 июля 2025 года состоялся третий раунд переговоров между делегациями Украины и России. Стороны договорились о новом обмене, который должен охватить не только военнопленных, но и гражданских граждан. 

Украинскую делегацию возглавлял Рустем Умеров, российскую – Владимир Мединский.

После встречи Президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске стало известно, что глава Кремля требует от Украины вывести войска из Донбасса и отказаться от вступления в НАТО. Взамен Москва готова остановить войну по текущей линии фронта в Запорожской и Херсонской областях.

