Обмен территориями, который никто не обещал: как Виткофф запутал всех дезинформацией после встречи с путиным

Спецпредставитель президента Соединенных Штатов Америки Стив Виткофф после визита в Москву сам запутался в том, что говорили ему россияне, и запутал американцев и украинцев своей дезинформацией. Об этом информирует агентство Reuters, передает УНН.

Детали

Отмечается, что вскоре после встречи с главой кремля путиным в москве 6 августа специальный посланник США Стив Виткофф сообщил Дональду Трампу важную новость: российский президент готов предложить значительные территориальные уступки, чтобы прекратить войну в Украине.

После того, как Виткофф зачитал президенту США доклад, Трамп приветствовал "большой прогресс" своего посланника и согласился провести исторический саммит с путиным, что свидетельствует о том, что обмен территориями обсуждается.

Но дипломатические усилия вскоре переросли в путаницу.

Во время телефонного разговора 7 августа с несколькими европейскими лидерами Виткофф заявил, что путин готов вывести войска из украинских регионов — Запорожья и Херсонщины — в обмен на уступку Киевом Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил источник, знакомый с переговорами.

Предложение поразило многих участников телефонного разговора, поскольку оно резко отклонялось от их собственных оценок позиции путина, сообщили четыре человека, знакомые с обсуждениями, включая американских и европейских чиновников, которые попросили остаться анонимными.

На следующий день Виткофф, похоже, изменил свою версию. По данным одного из источников, во время телефонного разговора, организованного государственным секретарем США Марко Рубио с европейскими советниками по национальной безопасности, спецпредставитель заявил, что путин на самом деле не предлагает вывод войск из двух упомянутых регионов.

Вместо этого американские чиновники во время разговора указали, что путин сигнализировал о меньших уступках Вашингтону, в частности, что он не будет требовать от Запада официального признания Запорожья и Херсонщины российскими.

Как оказалось, Виткофф допустил ошибку на переговорах, ведь у него нет опыта в дипломатии. Магнат недвижимости нарушил стандартный протокол, пойдя на встречу без нотатора Государственного департамента и таким образом оставшись без записи точных предложений Путина.

Как пишет Reuters, Трамп принимает некоторые решения во внешней политике, больше полагаясь на доверенных лиц и интуицию, чем на традиционные дипломатические каналы и процесс обсуждения, типичные для большинства предыдущих администраций. Критики Трампа утверждают, что его манера вести себя максимально самоуверенно также создала путаницу в администрации и среди союзников.

Некоторые американские чиновники, в том числе Келлог, были разочарованы тем, что Виткофф после своей встречи в москве внес противоречивую новую информацию в обсуждение в то время, когда США наконец начали занимать более жесткую позицию в отношении России.

Виткофф, близкий друг Трампа, получил похвалу за свою работу. Однако некоторые американские и европейские чиновники обеспокоены тем, что россияне пользуются его отсутствием опыта за столом переговоров.

В течение нескольких часов после встречи Виткоффа в Москве 6 августа и он, и Трамп заявили, что, по их мнению, произошел прорыв. На следующий день Трамп заявил, что вскоре может встретиться с российским лидером, а позже заявил, что для прекращения войны понадобится обмен территориями.

По словам нескольких американских и европейских чиновников, европейцы провели следующие дни, пытаясь узнать от своих американских коллег, что именно Путин сказал Виткоффу. Некоторые высокопоставленные чиновники США, включая Келлога и Рубио, также изначально не знали о некоторых деталях встречи Виткоффа.

13 августа украинские чиновники сообщили высокопоставленным чиновникам Германии, что по их разведывательным данным, путин планировал использовать саммит с Трампом, чтобы выиграть время перед потенциальным российским наступлением в октябре или ноябре, сообщил немецкий источник, знакомый с предупреждением.

Несмотря на саммит на Аляске, война в Украине не приблизилась к окончанию, сказал Курт Волкер, бывший посол США в НАТО, который занимал должность специального представителя США по вопросам Украины во время первого срока Трампа.

Мы точно там, где были до вступления Трампа на пост. россия ни на йоту не изменила своей позиции. Война продолжается… У нас нет четкой стратегии, как заставить путина остановить войну - сказал Волкер.

Он выразил оптимизм относительно того, что Трамп в конечном итоге окажет сильное давление на Путина, чтобы тот изменил свою позицию, путем более жестких экономических санкций и военной поддержки Украины.

"Я думаю, что Трамп является воплощением цитаты Черчилля: „Вы всегда можете рассчитывать на то, что американцы сделают правильно, после того, как они исчерпали все другие возможные альтернативы". У Трампа действительно не останется выбора", - отметил Волкер.

