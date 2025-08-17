Виткофф о саммите с путиным на Аляске: "договорились о гарантиях безопасности, меняющих ситуацию"

Стив Виткофф заявил, что на историческом саммите с президентом россии владимиром путиным на Аляске стороны достигли договоренностей относительно надежных гарантий безопасности, которые могут кардинально повлиять на ситуацию, пишет УНН.

Детали

Мы договорились о надежных гарантиях безопасности, которые я бы назвал меняющими ситуацию - сказал специальный посланник президента США.

Напомним

