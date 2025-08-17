Виткофф о саммите с путиным на Аляске: "договорились о гарантиях безопасности, меняющих ситуацию"
Киев • УНН
Специальный посланник президента США Стив Виткофф заявил, что на историческом саммите с президентом россии владимиром путиным на Аляске достигнуты договоренности относительно надежных гарантий безопасности. Эти договоренности могут кардинально повлиять на ситуацию.
Стив Виткофф заявил, что на историческом саммите с президентом россии владимиром путиным на Аляске стороны достигли договоренностей относительно надежных гарантий безопасности, которые могут кардинально повлиять на ситуацию, пишет УНН.
Детали
Мы договорились о надежных гарантиях безопасности, которые я бы назвал меняющими ситуацию
Напомним
Ранее УНН писал, что Президент Зеленский заявил, что гарантии безопасности для Украины заключаются в сильной армии и ее финансировании. Он назвал слова путина о готовности предоставить гарантии лишь риторикой.