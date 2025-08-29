$41.320.08
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 18838 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 33899 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 103519 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 56074 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 69168 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 108198 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 121598 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 104466 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 116921 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 84314 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Х-47М2 «Кинджал»
The Guardian
Безпілотний літальний апарат
Ракетний комплекс "Панцир"
С-300

Обмін територіями, якого не ніхто не обіцяв: як Віткофф заплутав усіх дезінформацією після зустрічі з путіним

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Стів Віткофф, спецпредставник президента США, після візиту до Москви дезінформував американців та українців щодо пропозицій Путіна. Це спричинило плутанину через відсутність у Віткоффа дипломатичного досвіду.

Обмін територіями, якого не ніхто не обіцяв: як Віткофф заплутав усіх дезінформацією після зустрічі з путіним

Спецпредставник президента Сполучених Штатів Америки Стів Віткофф після візиту до москви сам заплутався у тому, що казали йому росіяни, і заплутав американців та українців своєю дезінформацією. Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що невдовзі після зустрічі з очільником кремля путіним у москві 6 серпня спеціальний посланець США Стів Віткофф повідомив Дональду Трампу важливу новину: російський президент готовий запропонувати значні територіальні поступки, щоб припинити війну в Україні.

Після того, як Віткофф зачитав президенту США доповідь, Трамп привітав "великий прогрес" свого посланця і погодився провести історичний саміт з путіним, що свідчить про те, що обмін територіями обговорюється.

"Було досягнуто значного прогресу": Трамп про зустріч Віткоффа з путіним 06.08.25, 19:22 • 4279 переглядiв

Але дипломатичні зусилля незабаром переросли у плутанину.

Під час телефонної розмови 7 серпня з кількома європейськими лідерами Віткофф заявив, що путін готовий вивести війська з українських регіонів — Запоріжжя і Херсонщини — в обмін на поступку Києвом Донецької та Луганської областей. Про це повідомило джерело, знайоме з переговорами.

путін погодиться на повне припинення вогню, якщо Україна виведе війська з Донбасу - WSJ 09.08.25, 00:18 • 47625 переглядiв

Пропозиція вразила багатьох учасників телефонної розмови, оскільки вона різко відхилялася від їхніх власних оцінок позиції путіна, повідомили чотири особи, обізнані з обговореннями, включно з американськими та європейськими чиновниками, які попросили залишитися анонімними.

Наступного дня Віткофф, схоже, змінив свою версію. За даними одного з джерел, під час телефонної розмови, організованої державним секретарем США Марко Рубіо з європейськими радниками з національної безпеки, спецпредставник заявив, що путін насправді не пропонує виведення військ із двох згаданих регіонів.

Натомість американські чиновники під час розмови вказали, що путін сигналізував про менші поступки Вашингтону, зокрема що він не вимагатиме від Заходу офіційного визнання Запоріжжя і Херсонщини російськими.

Як виявилося, Віткофф припустився помилки на переговорах, адже у нього немає досвіду в дипломатії. Магнат нерухомості порушив стандартний протокол, пішовши на зустріч без нотатора Державного департаменту і таким чином залишившись без запису точних пропозицій Путіна.

Як пише Reuters, Трамп ухвалює деякі рішення у зовнішній політиці, більше покладаючись на довірених осіб та інтуїцію, ніж на традиційні дипломатичні канали і процес обговорення, типові для більшості попередніх адміністрацій. Критики Трампа стверджують, що його манера поводитися максимально самовпевнено також створила плутанину в адміністрації та серед союзників.

Деякі американські чиновники, зокрема Келлог, були розчаровані тим, що Віткофф після своєї зустрічі в москві вніс суперечливу нову інформацію в обговорення у той час, коли США нарешті почали займати жорсткішу позицію щодо Росії.

Віткофф, близький друг Трампа, отримав похвалу за свою роботу. Однак деякі американські та європейські чиновники стурбовані тим, що росіяни користуються його відсутністю досвіду за столом переговорів.

Протягом кількох годин після зустрічі Віткоффа в Москві 6 серпня і він, і Трамп заявили, що, на їхню думку, відбувся прорив. Наступного дня Трамп заявив, що незабаром може зустрітися з російським лідером, а пізніше заявив, що для припинення війни знадобиться обмін територіями.

За словами кількох американських та європейських чиновників, європейці провели наступні дні, намагаючись дізнатися від своїх американських колег, що саме Путін сказав Віткоффу. Деякі високопосадовці США, включно з Келлогом і Рубіо, також спочатку не знали про деякі деталі зустрічі Віткоффа.

Віткофф про саміт із путіним на Алясці: "домовилися про гарантії безпеки, що змінюють ситуацію"17.08.25, 15:44 • 5458 переглядiв

13 серпня українські чиновники повідомили високопосадовцям Німеччини, що за їхніми розвідувальними даними, путін планував використати саміт із Трампом, щоб виграти час перед потенційним російським наступом у жовтні чи листопаді, повідомило німецьке джерело, обізнане з попередженням.

Попри саміт на Алясці, війна в Україні не наблизилася до закінчення, сказав Курт Волкер, колишній посол США в НАТО, який обіймав посаду спеціального представника США з питань України під час першого терміну Трампа.

Ми точно там, де були до вступу Трампа на посаду. росія ні на йоту не змінила своєї позиції. Війна триває… У нас немає чіткої стратегії, як змусити путіна зупинити війну

- сказав Волкер.

Він висловив оптимізм щодо того, що Трамп зрештою чинитиме сильний тиск на Путіна, щоб той змінив свою позицію, шляхом жорсткіших економічних санкцій і військової підтримки України.

"Я думаю, що Трамп є втіленням цитати Черчилля: „Ви завжди можете розраховувати на те, що американці зроблять правильно, після того, як вони вичерпали всі інші можливі альтернативи". У Трампа справді не залишиться вибору", - зазначив Волкер.

Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні27.08.25, 03:39 • 128860 переглядiв

Віта Зеленецька

