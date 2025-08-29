$41.260.06
Эксклюзив
08:48 • 7446 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
06:38 • 22287 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
06:25 • 22452 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00 • 33972 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 57803 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 59667 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 137232 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24 • 69514 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
28 августа, 11:21 • 78440 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 113743 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
Песков уклонился от ответа: готовность РФ к разделению по линии фронта в Кремле не подтверждена

Киев • УНН

 • 212 просмотра

Кремль не подтверждает готовность к компромиссам по территориям, о чем заявлял глава МИД Турции Хакан Фидан. Песков не прокомментировал информацию, что Москва согласна остановиться на линии фронта.

Песков уклонился от ответа: готовность РФ к разделению по линии фронта в Кремле не подтверждена

Готовность России к компромиссам по территориям, о чем ранее упоминал в своем заявлении руководитель МИД Турции Хакан Фидан, - не подтверждена. В Кремле не прокомментировали информацию, которую ранее высказал представитель турецкой дипломатии.

Передает УНН со ссылкой на российские медиа.

Детали

Министр иностранных дел Турции, ранее выступавший в роли посредника на российско-украинских переговорах в Стамбуле, заявил в интервью турецким СМИ, что Москва согласна остановиться на линии фронта российско-украинской войны. Но в Кремле настаивают на закреплении территории Донецкой области Украины за РФ. Тогда в Херсонской и Запорожской областях оккупанты якобы "остановятся" и не будут пытаться потеснить то, что сейчас под контролем Украины.

По данным пропагандистского СМИ ТАСС, Кремль пока не комментирует заявления Турции о якобы готовности к компромиссам по территориям, пресс-секретарь Путина Песков не ответил по тезисам, которые высказывал ранее глава МИД Турции Хакан Фидан.

Украина и рф достигли принципиального согласия об организации встречи Зеленского с путиным - Фидан25.07.25, 23:16 • 12297 просмотров

Игорь Тележников

ПолитикаНовости Мира
Государственная граница Украины
Донецкая область
Запорожская область
Херсонская область
Хакан Фидан
Турция
Украина