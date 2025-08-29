Песков уклонился от ответа: готовность РФ к разделению по линии фронта в Кремле не подтверждена

Готовность России к компромиссам по территориям, о чем ранее упоминал в своем заявлении руководитель МИД Турции Хакан Фидан, - не подтверждена. В Кремле не прокомментировали информацию, которую ранее высказал представитель турецкой дипломатии.

Передает УНН со ссылкой на российские медиа.

Детали

Министр иностранных дел Турции, ранее выступавший в роли посредника на российско-украинских переговорах в Стамбуле, заявил в интервью турецким СМИ, что Москва согласна остановиться на линии фронта российско-украинской войны. Но в Кремле настаивают на закреплении территории Донецкой области Украины за РФ. Тогда в Херсонской и Запорожской областях оккупанты якобы "остановятся" и не будут пытаться потеснить то, что сейчас под контролем Украины.

По данным пропагандистского СМИ ТАСС, Кремль пока не комментирует заявления Турции о якобы готовности к компромиссам по территориям, пресс-секретарь Путина Песков не ответил по тезисам, которые высказывал ранее глава МИД Турции Хакан Фидан.

