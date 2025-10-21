Трампа не интересует территориальный исход в войне РФ против Украины - The Wall Street Journal

Трамп сообщил Зеленскому, что о предоставлении дальнобойных ракет "Томагавк" в ближайшее время речь не идет, а главным приоритетом глава Белого дома видит прекращение огня в войне России против Украины, несмотря на "территориальные" обоснования любой из сторон.

Передает УНН со ссылкой на WSJ.

Детали

Во время встречи с президентом Зеленским в Вашингтоне, президент США Дональд Трамп был прямолинеен и выражал разочарование, отказываясь углубиться в рутинные моменты и не фокусируя внимание на принесенные карты украинской обороны против нашествия РФ.

Вместо этого Трамп подчеркнул Зеленскому, что он не привязан к какому-либо конкретному территориальному результату, а его главным приоритетом является завершение войны. Как рассказали источники WSJ, Трамп сказал Зеленскому, что Украина не должна ожидать получения дальнобойных ракет "Томагавк" в ближайшее время.

В понедельник Трамп признал, что ему гораздо труднее преодолеть разрыв между Зеленским и Путиным.

Это оказалось неприятным, потому что у вас есть два лидера, которые действительно ненавидят друг друга - пояснил Трамп журналистам в Белом доме.

WSJ напоминает, что свое внимание на войну РФ в Украине, президент-республиканец снова обратил после достижения соглашения на Ближнем Востоке. Сейчас Трамп не оставляет надежды встретиться с президентом РФ в Будапеште. Президент США видит возобновление своих усилий по прекращению войны РФ в Украине именно через очередную встречу с главой Кремля.

В то же время агрессия РФ в Украине продолжается, сложные территориальные споры, кажется, не имеют дипломатического решения, при условии сохранения стремления РФ использовать очередные попытки захватить силой части украинской территории. Несмотря на огромные жертвы среди личного состава ВС РФ, Кремль не оставляет надежды вытеснить позиции украинских защитников, как на Донбассе, так и на других территориях государства.

Песков уклонился от ответа: готовность РФ к разделению по линии фронта в Кремле не подтверждена

При этом снова появились слухи о некотором "обмене территориями", но как известно, в Украине уступки не считают приемлемыми. Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что позиция россиян по Донбассу не изменилась: они требуют от Украины отдать Донецкую и Луганскую области. Российский диктатор Владимир Путин нуждается в Донбассе в административных границах, чтобы показать победу в войне

Кроме того, по данным The Washington Post, посланник президента США Дональда Трампа, Стив Виткофф, давил на украинскую делегацию относительно передачи Донецкой области россиянам, аргументируя это русскоязычностью населения.

Напомним

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами, 20 октября, отмечал, что война остается непредсказуемой и Украина все еще имеет шанс на победу.

