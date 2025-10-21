Трампа не интересует территориальный исход в войне РФ против Украины - The Wall Street Journal

$41.760.03
48.660.10
ukenru
10:33 • 6128 просмотра
Рада назначила Бережную главой Минкульта
10:26 • 11783 просмотра
Прокуратура будет просить для экс-директора "Молодого театра" Белоуса арест без залога
09:34 • 12294 просмотра
Европейские лидеры поддержали прекращение огня в Украине и переговоры на основе текущей линии соприкосновения
08:55 • 13946 просмотра
Союзники стремятся усилить Украину на фоне встречи Трампа и путина, некоторые в ЕС хотят участия в саммите - Politico
07:53 • 14287 просмотра
Когда включат отопление по всей Украине - ответ энергетиков
07:32 • 13897 просмотра
рф снова атаковала энергетику в двух областях, Чернигов и часть региона без света
06:03 • 26695 просмотра
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-2026
Эксклюзив
21 октября, 05:35 • 20201 просмотра
У обвиняемого в сексуальных домогательствах режиссера Белоуса проходят обыски
21 октября, 05:00 • 17091 просмотра
Ожидаемая на этой неделе встреча Рубио и Лаврова отложена на неопределенное время - CNN
20 октября, 15:34 • 28486 просмотра
Припарковался возле многоэтажки и выстрелил в голову: в полиции подтвердили самоубийство блогера Константина ГаничаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
1.4м/с
62%
750мм
Популярные новости
Трамп объявил о начале строительства нового бального зала в Белом доме (видео)Photo21 октября, 02:07 • 3562 просмотра
Китайская Unitree Robotics представила нового бионического гуманоидного роботаPhotoVideo21 октября, 02:37 • 16036 просмотра
Украину 21 октября накроет холодный атмосферный фронт: где ожидать дожди и заморозкиPhoto21 октября, 03:36 • 5998 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail05:58 • 19140 просмотра
Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемымPhoto07:50 • 17088 просмотра
публикации
Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемымPhoto07:50 • 17285 просмотра
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-202606:03 • 26702 просмотра
Пять невероятно вкусных и питательных рецептов с охотничьими колбаскамиPhoto20 октября, 15:48 • 35517 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления20 октября, 08:22 • 92723 просмотра
Новая элита украинского бизнеса: рейтинг молодых предпринимателей, строящих глобальный бизнес, несмотря на войнуPhoto20 октября, 08:14 • 64037 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрей Белоус
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Государственная граница Украины
Япония
Реклама
УНН Lite
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail05:58 • 19312 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 21292 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 77644 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 72353 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 92228 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Фильм
Золото
Нью-Йорк Таймс
Facebook

Трампа не интересует территориальный исход в войне РФ против Украины - The Wall Street Journal

Киев • УНН

 • 964 просмотра

Президент США Дональд Трамп во время встречи с Зеленским в Вашингтоне заявил, что его приоритетом является прекращение войны. Он также дал понять, что не заинтересован в каком-либо конкретном территориальном исходе.

Трампа не интересует территориальный исход в войне РФ против Украины - The Wall Street Journal

Трамп сообщил Зеленскому, что о предоставлении дальнобойных ракет "Томагавк" в ближайшее время речь не идет, а главным приоритетом глава Белого дома видит прекращение огня в войне России против Украины, несмотря на "территориальные" обоснования любой из сторон.

Передает УНН со ссылкой на WSJ.

Детали

Во время встречи с президентом Зеленским в Вашингтоне, президент США Дональд Трамп был прямолинеен и выражал разочарование, отказываясь углубиться в рутинные моменты и не фокусируя внимание на принесенные карты украинской обороны против нашествия РФ.

Вместо этого Трамп подчеркнул Зеленскому, что он не привязан к какому-либо конкретному территориальному результату, а его главным приоритетом является завершение войны. Как рассказали источники WSJ, Трамп сказал Зеленскому, что Украина не должна ожидать получения дальнобойных ракет "Томагавк" в ближайшее время.

В понедельник Трамп признал, что ему гораздо труднее преодолеть разрыв между Зеленским и Путиным.

Это оказалось неприятным, потому что у вас есть два лидера, которые действительно ненавидят друг друга

- пояснил Трамп журналистам в Белом доме.

WSJ напоминает, что свое внимание на войну РФ в Украине, президент-республиканец снова обратил после достижения соглашения на Ближнем Востоке. Сейчас Трамп не оставляет надежды встретиться с президентом РФ в Будапеште. Президент США видит возобновление своих усилий по прекращению войны РФ в Украине именно через очередную встречу с главой Кремля.

В то же время агрессия РФ в Украине продолжается, сложные территориальные споры, кажется, не имеют дипломатического решения, при условии сохранения стремления РФ использовать очередные попытки захватить силой части украинской территории. Несмотря на огромные жертвы среди личного состава ВС РФ, Кремль не оставляет надежды вытеснить позиции украинских защитников, как на Донбассе, так и на других территориях государства.

Песков уклонился от ответа: готовность РФ к разделению по линии фронта в Кремле не подтверждена29.08.25, 14:04 • 3279 просмотров

При этом снова появились слухи о некотором "обмене территориями", но как известно, в Украине уступки не считают приемлемыми. Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что позиция россиян по Донбассу не изменилась: они требуют от Украины отдать Донецкую и Луганскую области. Российский диктатор Владимир Путин нуждается в Донбассе в административных границах, чтобы показать победу в войне

Кроме того, по данным The Washington Post, посланник президента США Дональда Трампа, Стив Виткофф, давил на украинскую делегацию относительно передачи Донецкой области россиянам, аргументируя это русскоязычностью населения.

Напомним

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами, 20 октября, отмечал, что война остается непредсказуемой и Украина все еще имеет шанс на победу.

Ожидаемая на этой неделе встреча Рубио и Лаврова отложена на неопределенное время - CNN21.10.25, 08:00 • 17091 просмотр

Игорь Тележников

Политика
Война в Украине
Владимир Путин
Донецкая область
Луганская область
Вашингтон Пост
Белый дом
Вашингтон
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Будапешт
Украина