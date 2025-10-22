$41.740.01
Часть областей переходит с аварийных на почасовые графики отключения света
09:47 • 10647 просмотра
16 из 28 российских ракет и 333 из 405 дронов обезвредили над Украиной: детали от ВС ВСУ
09:23 • 12884 просмотра
"Плевок россии в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении": Зеленский отреагировал на атаку рф дроном на детсад в ХарьковеPhoto
08:35 • 18782 просмотра
Бюджет-2026 успешно прошел первое чтение в ВР: основные показателиPhoto
07:30 • 27701 просмотра
Старт отопительного сезона: в каких областях уже дали тепло, и как идет подготовка
22 октября, 05:20 • 27020 просмотра
Поезда задерживаются и меняют маршруты из-за массированной атаки рф
22 октября, 00:40 • 34949 просмотра
Спецпредставитель Путина заявил, что подготовка встречи лидеров РФ и США продолжаетсяVideo
21 октября, 21:57 • 45487 просмотра
Трамп о возможной встрече с путиным: Я не хочу, чтобы встреча была бесполезной, мы еще не приняли решениеVideo
21 октября, 19:58 • 43988 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение брянского химического завода ракетами Storm Shadow на территории рф
21 октября, 19:07 • 35275 просмотра
Встреча Дональда Трампа с Путиным в Венгрии отменена - СМИ
путин провел "ядерную тренировку": осуществлены пуски межконтинентальных баллистических и крылатых ракет

Киев • УНН

 • 1738 просмотра

россия под руководством диктатора владимира путина провела тренировку стратегических ядерных сил, включая наземную, морскую и авиационную составляющие. Были выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет воздушного базирования.

путин провел "ядерную тренировку": осуществлены пуски межконтинентальных баллистических и крылатых ракет

В рф под руководством диктатора владимира путина была проведена тренировка стратегических ядерных сил с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих. Об этом сообщает кремль, передает УНН.

В ходе тренировки выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет воздушного базирования 

- сообщается на сайте кремля.

Детали

С российского космодрома Плесецк по полигону "Кура" на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс". Из акватории Баренцева моря с атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения "Брянск" осуществлен пуск баллистической ракеты "Синева".

Также к тренировке привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнявшие пуски крылатых ракет воздушного базирования. Управление практическими пусками осуществлялось из Национального центра управления обороной рф.

16 из 28 российских ракет и 333 из 405 дронов обезвредили над Украиной: детали от ВС ВСУ22.10.25, 12:47 • 10662 просмотра

Напомним

В четверг, 16 октября, президент США Дональд Трамп провел двухчасовой телефонный разговор с главой кремля владимиром путиным.

По итогам разговора, глава Белого дома анонсировал новый саммит с президентом рф, на котором лидеры планировали обсудить пути завершения войны в Украине.

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел россии сергей лавров планировали встретиться 23 октября. Встреча должна была согласовать условия будущего саммита между Дональдом Трампом и владимиром путиным.  

Во вторник, 21 октября иностранные СМИ сообщили, что ожидаемая на этой неделе встреча между главой МИД россии сергеем лавровым и госсекретарем Соединенных Штатов Америки Марко Рубио отложена на неопределенный срок.

Белый дом подтвердил отмену встречи Дональда Трампа с владимиром путиным в Будапеште. Причиной стало неудачное завершение телефонных переговоров между переговорщиками по подготовке к мирным переговорам.

Антонина Туманова

Новости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Ту-95
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Венгрия
Будапешт
Украина