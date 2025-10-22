путин провел "ядерную тренировку": осуществлены пуски межконтинентальных баллистических и крылатых ракет
россия под руководством диктатора владимира путина провела тренировку стратегических ядерных сил, включая наземную, морскую и авиационную составляющие. Были выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет воздушного базирования.
В рф под руководством диктатора владимира путина была проведена тренировка стратегических ядерных сил с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих. Об этом сообщает кремль, передает УНН.
В ходе тренировки выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет воздушного базирования
С российского космодрома Плесецк по полигону "Кура" на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс". Из акватории Баренцева моря с атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения "Брянск" осуществлен пуск баллистической ракеты "Синева".
Также к тренировке привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнявшие пуски крылатых ракет воздушного базирования. Управление практическими пусками осуществлялось из Национального центра управления обороной рф.
Напомним
В четверг, 16 октября, президент США Дональд Трамп провел двухчасовой телефонный разговор с главой кремля владимиром путиным.
По итогам разговора, глава Белого дома анонсировал новый саммит с президентом рф, на котором лидеры планировали обсудить пути завершения войны в Украине.
Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел россии сергей лавров планировали встретиться 23 октября. Встреча должна была согласовать условия будущего саммита между Дональдом Трампом и владимиром путиным.
Во вторник, 21 октября иностранные СМИ сообщили, что ожидаемая на этой неделе встреча между главой МИД россии сергеем лавровым и госсекретарем Соединенных Штатов Америки Марко Рубио отложена на неопределенный срок.
Белый дом подтвердил отмену встречи Дональда Трампа с владимиром путиным в Будапеште. Причиной стало неудачное завершение телефонных переговоров между переговорщиками по подготовке к мирным переговорам.