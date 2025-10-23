$41.740.01
Трамп рассказал, что Путин обсуждал с ним ядерную тему

Киев • УНН

 • 564 просмотра

Президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждал с Владимиром Путиным вопрос ядерного оружия, в частности, деэскалацию. Он считает такой подход уместным.

Трамп рассказал, что Путин обсуждал с ним ядерную тему

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что во время разговора с главой России Владимиром Путиным они касались вопроса ядерного оружия. В частности, речь шла о "деэскалации". Об этом информирует УНН со ссылкой на брифинг американского лидера с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме.     

Детали

Президент США Дональд Трамп отметил, что речь шла о "деэскалации", и он считает, что сейчас такой подход уместен.  

Путин в своем звонке упомянул мне о ядерной теме, где мы осуществляем "деэскалацию". Я не против этого. Я думаю, что это хорошо. Я думаю, что это очень уместно

- сказал американский лидер.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что передача Украине ракет Tomahawk затруднена из-за длительного срока обучения военных, который составляет от шести месяцев до года. Он подчеркнул сложность и точность этих ракет, а также отметил, что США не планируют обучать других пользоваться ими.  

Вита Зеленецкая

