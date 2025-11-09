ukenru
Туман накроет большинство регионов Украины 10 ноября: видимость снизится до 200 метров
Энергетики постепенно стабилизируют работу системы после последней массированной атаки рф, но им нужно время - Минэнерго
Неделя завершения, осознания и тихой опоры: астропрогноз на 10-16 ноября
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезоне
Дело "Северных потоков": Лубинец обратился в Минюст Италии из-за нарушения прав и голодовки украинца Кузнецова
Завтра в большинстве регионов Украины запланированы отключения: сколько очередей будет без света
"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф
Въезд и выезд за границу возобновлены: началось оформление граждан и авто
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
лавров готов к встрече с госсекретарем США, но выдвинул требования Рубио

Киев • УНН

Глава мид рф сергей лавров заявил о готовности встретиться с госсекретарем США Марко Рубио, но настаивает на учете интересов москвы при обсуждении войны в Украине. Он также коснулся вопросов возобновления авиасообщения и возвращения дипломатической собственности.

Министр иностранных дел рф сергей лавров заявил, что готов провести личную встречу с госсекретарем США Марко Рубио, но настаивает на том, что при обсуждении войны в Украине необходимо учитывать интересы москвы. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Раздражителей в российско-американских отношениях очень много, они достались нам в наследство от предыдущей администрации США. Разгребать завалы придется еще долго. С приходом новой администрации мы почувствовали готовность с ее стороны возобновить диалог. Он продолжается, но не так быстро, как хотелось бы

- сказал лавров.

Он отметил, что весной было проведено два раунда консультаций, достигнут ряд договоренностей по улучшению условий жизнедеятельности диппредставительств. По его словам, "важно перейти к таким вопросам, как налаживание прямого авиасообщения и возвращение российской дипломатической собственности, "незаконно" отобранной Обамой в декабре 2016 года за три недели до первой инаугурации Трампа".

Американской стороне переданы наши предложения и по дипломатической недвижимости, и по авиасообщению. Сейчас продолжаются рабочие контакты по возможности продолжения диалога. Мы с госсекретарем Рубио понимаем необходимость регулярного общения. Оно важно для обсуждения украинского вопроса и для продвижения двусторонней повестки дня. Поэтому и общаемся по телефону, готовы и к проведению личных встреч, когда потребуется

 - добавил Лавров.

Напомним

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью венгерскому Youtube-каналу "Ультраханг" заявил, что его разговор с госсекретарем США Марко Рубио 20 октября прошел "действительно хорошо", если США по итогам этого разговора отменили их личную встречу.

Павел Башинский

