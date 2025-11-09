лавров готов к встрече с госсекретарем США, но выдвинул требования Рубио
Киев • УНН
Глава мид рф сергей лавров заявил о готовности встретиться с госсекретарем США Марко Рубио, но настаивает на учете интересов москвы при обсуждении войны в Украине. Он также коснулся вопросов возобновления авиасообщения и возвращения дипломатической собственности.
Детали
Раздражителей в российско-американских отношениях очень много, они достались нам в наследство от предыдущей администрации США. Разгребать завалы придется еще долго. С приходом новой администрации мы почувствовали готовность с ее стороны возобновить диалог. Он продолжается, но не так быстро, как хотелось бы
Он отметил, что весной было проведено два раунда консультаций, достигнут ряд договоренностей по улучшению условий жизнедеятельности диппредставительств. По его словам, "важно перейти к таким вопросам, как налаживание прямого авиасообщения и возвращение российской дипломатической собственности, "незаконно" отобранной Обамой в декабре 2016 года за три недели до первой инаугурации Трампа".
Американской стороне переданы наши предложения и по дипломатической недвижимости, и по авиасообщению. Сейчас продолжаются рабочие контакты по возможности продолжения диалога. Мы с госсекретарем Рубио понимаем необходимость регулярного общения. Оно важно для обсуждения украинского вопроса и для продвижения двусторонней повестки дня. Поэтому и общаемся по телефону, готовы и к проведению личных встреч, когда потребуется
Напомним
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью венгерскому Youtube-каналу "Ультраханг" заявил, что его разговор с госсекретарем США Марко Рубио 20 октября прошел "действительно хорошо", если США по итогам этого разговора отменили их личную встречу.