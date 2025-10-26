$41.900.00
Лавров: Розмова з Рубіо пройшла справді добре, оскільки США за підсумками не побачили потреби в особистій зустрічі

Київ • УНН

 • 520 перегляди

За словами міністра закордонних справ рф, перспективи проведення нової зустрічі російського диктатора володимира путіна і президента США Дональда Трампа залежать від Вашингтона.

Лавров: Розмова з Рубіо пройшла справді добре, оскільки США за підсумками не побачили потреби в особистій зустрічі

Міністр закордонних справ рф сергій лавров в інтерв'ю угорському Youtube-каналу "Ультраханг" заявив, що його розмова з держсекретарем США Марко Рубіо 20 жовтня пройшла "дійсно добре", якщо США за підсумками цієї розмови скасували їхню особисту зустріч. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За словами дипломата, розмова з Рубіо пройшла "дійсно добре", якщо США за підсумками не побачили необхідності в особистій зустрічі.

Глава мзс рф також заявив, що перспективи проведення нової зустрічі російського диктатора володимира путіна і президента США Дональда Трампа залежать від Вашингтона.

"Так що ініціатива є, а ми люди ввічливі. Коли нас запрошують, ми говоримо, що згодні і давайте домовимося про формат, місце і час. Президент США Трамп ... сказав, що запрошення скасовується. Пізніше американці сказали, що "скасування" означає "перенесення". Так що все залежить від ініціатора", – сказав лавров.

Контекст

Президент США Дональд Трамп скасував зустріч з російським диктатором володимиром путіним в угорській столиці Будапешті. Підготовка до саміту зайшла в глухий кут, коли москва скасувала особисту підготовчу зустріч між міністром закордонних справ росії сергієм лавровим та державним секретарем США Марко Рубіо.

За інформацією ЗМІ, під час напруженої телефонної розмови лавров сказав Рубіо, що росія не погодиться на заморожування лінії фронту в Україні.

Держсекретар США Рубіо змінив Віткоффа у переговорах з рф, що призвело до посилення санкцій - Bloomberg25.10.25, 03:04 • 15875 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

