Лавров: Разговор с Рубио прошел действительно хорошо, поскольку США по итогам не увидели необходимости в личной встрече

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью венгерскому Youtube-каналу "Ультраханг" заявил, что его разговор с госсекретарем США Марко Рубио 20 октября прошел "действительно хорошо", если США по итогам этого разговора отменили их личную встречу. Об этом сообщает УНН.

Подробности

По словам дипломата, разговор с Рубио прошел "действительно хорошо", если США по итогам не увидели необходимости в личной встрече.

Глава МИД РФ также заявил, что перспективы проведения новой встречи российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа зависят от Вашингтона.

"Так что инициатива есть, а мы люди вежливые. Когда нас приглашают, мы говорим, что согласны и давайте договоримся о формате, месте и времени. Президент США Трамп ... сказал, что приглашение отменяется. Позже американцы сказали, что "отмена" означает "перенос". Так что все зависит от инициатора", – сказал Лавров.

Контекст

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в венгерской столице Будапеште. Подготовка к саммиту зашла в тупик, когда Москва отменила личную подготовительную встречу между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и государственным секретарем США Марко Рубио.

По информации СМИ, во время напряженного телефонного разговора Лавров сказал Рубио, что Россия не согласится на замораживание линии фронта в Украине.

