Лавров: Разговор с Рубио прошел действительно хорошо, поскольку США по итогам не увидели необходимости в личной встрече

$41.900.00
48.550.00
ukenru
18:56 • 4780 просмотра
Ограничение потребления электроэнергии: у кого не будет света 27 октября
15:25 • 14452 просмотра
Разведка США разошлась в оценках готовности путина к переговорам - WSJ
26 октября, 14:28 • 18805 просмотра
Повреждение дамбы в белгородской области: 4 бригады армии рф под угрозой затопленияVideo
26 октября, 11:39 • 19304 просмотра
Дожди, ветры и снижение температуры: какой погоды ждать в Украине в начале недели
Эксклюзив
26 октября, 10:52 • 26657 просмотра
ДТП с пассажирским и военным автобусами: стали известны детали происшествия
26 октября, 10:49 • 22378 просмотра
Масштабный кризис с водоснабжением во Львове: вода вернется в течение 11–12 часов
26 октября, 10:21 • 18965 просмотра
Враг накопил 200 военных в Покровске, продолжаются стрелковые бои - Генштаб
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 35947 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
26 октября, 09:07 • 14104 просмотра
Громкое ограбление Лувра: Le Figaro сообщает о задержании двух подозреваемых
26 октября, 08:50 • 13761 просмотра
В Украине за неделю заключили более 3300 браков: где больше всего
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1.8м/с
80%
741мм
Популярные новости
Кэти Перри и Джастин Трюдо появились вместе на публике в ПарижеVideo26 октября, 11:22 • 10138 просмотра
Столицу РФ, вероятно, окружили многоуровневой системой ПВО: в сети показали картуVideo26 октября, 12:45 • 13699 просмотра
В сети показали, как москву окружили многоуровневой системой ПВОPhoto26 октября, 13:10 • 12455 просмотра
Атака рф на Киев 26 октября: число пострадавших возросло до 33 человек26 октября, 13:56 • 6078 просмотра
"Добрая, искренняя, улыбчивая": в Киеве из-за атаки рф 26 октября погибли Анастасия Маслий и ее мамаPhoto16:05 • 6540 просмотра
публикации
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 35947 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 68770 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 94549 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 77854 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 98187 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Блогеры
Виталий Кличко
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Кривой Рог
Сумская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20 • 37096 просмотра
Трамп планирует назвать новый бальный зал Белого дома в свою честь - СМИ25 октября, 07:29 • 43735 просмотра
Остин Батлер ведет переговоры о новом фильме: что это будет25 октября, 06:14 • 43873 просмотра
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 44438 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»24 октября, 12:41 • 46903 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Ракетная система С-400
Золото
Ракетная система С-300

Лавров: Разговор с Рубио прошел действительно хорошо, поскольку США по итогам не увидели необходимости в личной встрече

Киев • УНН

 • 320 просмотра

По словам министра иностранных дел РФ, перспективы проведения новой встречи российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа зависят от Вашингтона.

Лавров: Разговор с Рубио прошел действительно хорошо, поскольку США по итогам не увидели необходимости в личной встрече

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью венгерскому Youtube-каналу "Ультраханг" заявил, что его разговор с госсекретарем США Марко Рубио 20 октября прошел "действительно хорошо", если США по итогам этого разговора отменили их личную встречу. Об этом сообщает УНН.

Подробности

По словам дипломата, разговор с Рубио прошел "действительно хорошо", если США по итогам не увидели необходимости в личной встрече.

Глава МИД РФ также заявил, что перспективы проведения новой встречи российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа зависят от Вашингтона.

"Так что инициатива есть, а мы люди вежливые. Когда нас приглашают, мы говорим, что согласны и давайте договоримся о формате, месте и времени. Президент США Трамп ... сказал, что приглашение отменяется. Позже американцы сказали, что "отмена" означает "перенос". Так что все зависит от инициатора", – сказал Лавров.

Контекст

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в венгерской столице Будапеште. Подготовка к саммиту зашла в тупик, когда Москва отменила личную подготовительную встречу между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и государственным секретарем США Марко Рубио.

По информации СМИ, во время напряженного телефонного разговора Лавров сказал Рубио, что Россия не согласится на замораживание линии фронта в Украине.

Госсекретарь США Рубио сменил Виткоффа в переговорах с РФ, что привело к ужесточению санкций - Bloomberg25.10.25, 03:04 • 15874 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Марко Рубио
Дональд Трамп
Соединённые Штаты