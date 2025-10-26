Лавров: Разговор с Рубио прошел действительно хорошо, поскольку США по итогам не увидели необходимости в личной встрече
Киев • УНН
По словам министра иностранных дел РФ, перспективы проведения новой встречи российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа зависят от Вашингтона.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью венгерскому Youtube-каналу "Ультраханг" заявил, что его разговор с госсекретарем США Марко Рубио 20 октября прошел "действительно хорошо", если США по итогам этого разговора отменили их личную встречу. Об этом сообщает УНН.
Подробности
По словам дипломата, разговор с Рубио прошел "действительно хорошо", если США по итогам не увидели необходимости в личной встрече.
Глава МИД РФ также заявил, что перспективы проведения новой встречи российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа зависят от Вашингтона.
"Так что инициатива есть, а мы люди вежливые. Когда нас приглашают, мы говорим, что согласны и давайте договоримся о формате, месте и времени. Президент США Трамп ... сказал, что приглашение отменяется. Позже американцы сказали, что "отмена" означает "перенос". Так что все зависит от инициатора", – сказал Лавров.
Контекст
Президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в венгерской столице Будапеште. Подготовка к саммиту зашла в тупик, когда Москва отменила личную подготовительную встречу между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и государственным секретарем США Марко Рубио.
По информации СМИ, во время напряженного телефонного разговора Лавров сказал Рубио, что Россия не согласится на замораживание линии фронта в Украине.
