Госсекретарь США Рубио сменил Виткоффа в переговорах с РФ, что привело к ужесточению санкций - Bloomberg

За переговоры с россией в Белом доме теперь отвечает госсекретарь США Марко Рубио, а не специальный посланник Стивен Уиткофф, и именно этим объясняется решение президента Дональда Трампа ввести жесткие санкции против рф. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных американских и европейских чиновников, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что Рубио отменил запланированную личную встречу с министром иностранных дел россии сергеем лавровым после их телефонного разговора, когда "стало очевидно, что кремль снова пытается замедлить переговоры о прекращении огня и затянуть войну".

Влияние Рубио на изменение позиции администрации сигнализирует о еще более широкой роли для главного дипломата США, который также выступал за более агрессивный подход к Венесуэле как временный советник Трампа по национальной безопасности. Его позиция контрастировала с более уступчивой стратегией в отношении россии, которую отстаивал давний друг и специальный посланник Трампа Стив Уиткофф - пишет издание.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Анна Келли опровергла соответствующую характеристику роли Рубио.

Президент Трамп всегда лидирует во внешней политике, а его повестку дня выполняют должностные лица национальной безопасности, такие как госсекретарь Рубио и специальный посланник Уиткофф, которые являются единой командой, стоящей за принципом президента "Америка превыше всего" – сказала она.

Между тем источники СМИ утверждают, что переговоры Уиткоффа с путиным и другими высокопоставленными чиновниками накануне предыдущего саммита на Аляске привели к путанице и "восприятию того, что москва готова пойти на уступки, которых она не намеревалась выполнять".

Контекст

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским диктатором владимиром путиным в венгерской столице Будапеште. Подготовка к саммиту зашла в тупик, когда москва отменила личную подготовительную встречу между министром иностранных дел россии сергеем лавровым и государственным секретарем США Марко Рубио.

По информации СМИ, во время напряженного телефонного разговора лавров сказал Рубио, что россия не согласится на замораживание линии фронта в Украине.

