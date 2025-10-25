Госсекретарь США Рубио сменил Виткоффа в переговорах с РФ, что привело к ужесточению санкций - Bloomberg

$41.900.14
48.550.18
ukenru
24 октября, 17:15 • 16521 просмотра
Завтра Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 29023 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 23362 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 27959 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
24 октября, 12:52 • 24528 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 40903 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
24 октября, 12:17 • 25675 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
24 октября, 12:13 • 20032 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57 • 28171 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 76067 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
5.9м/с
91%
735мм
Популярные новости
В Индии автобус загорелся после столкновения с мотоциклом, 25 погибших24 октября, 16:16 • 5328 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 19138 просмотра
Семь мужчин на BMW слетели в кювет, пытаясь прорвать границу в Одесской областиPhoto20:05 • 9498 просмотра
ВПК России впервые за три года сокращает производство - СМИ20:21 • 10971 просмотра
Гибель новобранца в киевском ТЦК: военный омбудсмен выступила с заявлением22:33 • 10469 просмотра
публикации
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 19153 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 40903 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto24 октября, 11:40 • 36363 просмотра
Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обедаPhoto24 октября, 11:32 • 36762 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 76067 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Марко Рубио
Густаво Петро
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Франция
Европа
Реклама
УНН Lite
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 14390 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»24 октября, 12:41 • 17644 просмотра
Белый дом добавил скандал с Клинтоном и обнаружение кокаина в хронологию на сайтеPhoto24 октября, 09:50 • 29926 просмотра
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозгаPhoto24 октября, 07:30 • 53116 просмотра
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo23 октября, 15:24 • 36365 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Тесла Модель Y
Tesla Cybertruck
Отопление

Госсекретарь США Рубио сменил Виткоффа в переговорах с РФ, что привело к ужесточению санкций - Bloomberg

Киев • УНН

 • 2416 просмотра

Госсекретарь США Марко Рубио теперь отвечает за переговоры с Россией, заменив Стивена Виткоффа. Это объясняет решение президента Трампа ввести жесткие санкции против РФ.

Госсекретарь США Рубио сменил Виткоффа в переговорах с РФ, что привело к ужесточению санкций - Bloomberg

За переговоры с россией в Белом доме теперь отвечает госсекретарь США Марко Рубио, а не специальный посланник Стивен Уиткофф, и именно этим объясняется решение президента Дональда Трампа ввести жесткие санкции против рф. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных американских и европейских чиновников, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что Рубио отменил запланированную личную встречу с министром иностранных дел россии сергеем лавровым после их телефонного разговора, когда "стало очевидно, что кремль снова пытается замедлить переговоры о прекращении огня и затянуть войну".

Влияние Рубио на изменение позиции администрации сигнализирует о еще более широкой роли для главного дипломата США, который также выступал за более агрессивный подход к Венесуэле как временный советник Трампа по национальной безопасности. Его позиция контрастировала с более уступчивой стратегией в отношении россии, которую отстаивал давний друг и специальный посланник Трампа Стив Уиткофф

- пишет издание.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Анна Келли опровергла соответствующую характеристику роли Рубио.

Президент Трамп всегда лидирует во внешней политике, а его повестку дня выполняют должностные лица национальной безопасности, такие как госсекретарь Рубио и специальный посланник Уиткофф, которые являются единой командой, стоящей за принципом президента "Америка превыше всего"

– сказала она.

Между тем источники СМИ утверждают, что переговоры Уиткоффа с путиным и другими высокопоставленными чиновниками накануне предыдущего саммита на Аляске привели к путанице и "восприятию того, что москва готова пойти на уступки, которых она не намеревалась выполнять".

Контекст

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским диктатором владимиром путиным в венгерской столице Будапеште. Подготовка к саммиту зашла в тупик, когда москва отменила личную подготовительную встречу между министром иностранных дел россии сергеем лавровым и государственным секретарем США Марко Рубио.

По информации СМИ, во время напряженного телефонного разговора лавров сказал Рубио, что россия не согласится на замораживание линии фронта в Украине.

Посланник путина прибыл в США после введения новых санкций против рф. Завтра он встретится с Уиткоффом - СМИ24.10.25, 15:29 • 2904 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Военное положение
Война в Украине
Владимир Путин
Марко Рубио
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина