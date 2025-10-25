Госсекретарь США Рубио сменил Виткоффа в переговорах с РФ, что привело к ужесточению санкций - Bloomberg
Госсекретарь США Марко Рубио теперь отвечает за переговоры с Россией, заменив Стивена Виткоффа. Это объясняет решение президента Трампа ввести жесткие санкции против РФ.
За переговоры с россией в Белом доме теперь отвечает госсекретарь США Марко Рубио, а не специальный посланник Стивен Уиткофф, и именно этим объясняется решение президента Дональда Трампа ввести жесткие санкции против рф. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных американских и европейских чиновников, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что Рубио отменил запланированную личную встречу с министром иностранных дел россии сергеем лавровым после их телефонного разговора, когда "стало очевидно, что кремль снова пытается замедлить переговоры о прекращении огня и затянуть войну".
Влияние Рубио на изменение позиции администрации сигнализирует о еще более широкой роли для главного дипломата США, который также выступал за более агрессивный подход к Венесуэле как временный советник Трампа по национальной безопасности. Его позиция контрастировала с более уступчивой стратегией в отношении россии, которую отстаивал давний друг и специальный посланник Трампа Стив Уиткофф
В то же время пресс-секретарь Белого дома Анна Келли опровергла соответствующую характеристику роли Рубио.
Президент Трамп всегда лидирует во внешней политике, а его повестку дня выполняют должностные лица национальной безопасности, такие как госсекретарь Рубио и специальный посланник Уиткофф, которые являются единой командой, стоящей за принципом президента "Америка превыше всего"
Между тем источники СМИ утверждают, что переговоры Уиткоффа с путиным и другими высокопоставленными чиновниками накануне предыдущего саммита на Аляске привели к путанице и "восприятию того, что москва готова пойти на уступки, которых она не намеревалась выполнять".
Контекст
Президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским диктатором владимиром путиным в венгерской столице Будапеште. Подготовка к саммиту зашла в тупик, когда москва отменила личную подготовительную встречу между министром иностранных дел россии сергеем лавровым и государственным секретарем США Марко Рубио.
По информации СМИ, во время напряженного телефонного разговора лавров сказал Рубио, что россия не согласится на замораживание линии фронта в Украине.
