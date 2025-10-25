Держсекретар США Рубіо змінив Віткоффа у переговорах з рф, що призвело до посилення санкцій - Bloomberg

За переговори з росією у Білому домі тепер відповідає держсекретар США Марко Рубіо, а не спеціальний посланець Стівен Віткофф, і саме цим пояснюється рішення президента Дональда Трампа запровадити жорсткі санкції проти рф. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на неназваних американських та європейських чиновників, інформує УНН.

Зазначається, що Рубіо скасував заплановану особисту зустріч з міністром закордонних справ росії сергієм лавровим після їхньої телефонної розмови, коли "стало очевидно, що кремль знову намагається уповільнити переговори щодо припинення вогню та затягнути війну".

Вплив Рубіо на зміну позиції адміністрації сигналізує про ще більш широку роль для головного дипломата США, який також виступав за більш агресивний підхід до Венесуели як тимчасовий радник Трампа з національної безпеки. Його позиція контрастувала з більш поступливою стратегією щодо росії, яку відстоював давній друг і спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф