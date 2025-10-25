Держсекретар США Рубіо змінив Віткоффа у переговорах з рф, що призвело до посилення санкцій - Bloomberg
Держсекретар США Марко Рубіо тепер відповідає за переговори з росією, замінивши Стівена Віткоффа. Це пояснює рішення президента Трампа запровадити жорсткі санкції проти рф.
За переговори з росією у Білому домі тепер відповідає держсекретар США Марко Рубіо, а не спеціальний посланець Стівен Віткофф, і саме цим пояснюється рішення президента Дональда Трампа запровадити жорсткі санкції проти рф. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на неназваних американських та європейських чиновників, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що Рубіо скасував заплановану особисту зустріч з міністром закордонних справ росії сергієм лавровим після їхньої телефонної розмови, коли "стало очевидно, що кремль знову намагається уповільнити переговори щодо припинення вогню та затягнути війну".
Вплив Рубіо на зміну позиції адміністрації сигналізує про ще більш широку роль для головного дипломата США, який також виступав за більш агресивний підхід до Венесуели як тимчасовий радник Трампа з національної безпеки. Його позиція контрастувала з більш поступливою стратегією щодо росії, яку відстоював давній друг і спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф
Водночас речниця Білого дому Анна Келлі спростувала відповідну характеристику ролі Рубіо.
Президент Трамп завжди лідирує у зовнішній політиці, а його порядок денний виконують посадовці національної безпеки, такі як держсекретар Рубіо та спеціальний посланник Віткофф, які є єдиною командою, що стоїть за принципом президента "Америка понад усе"
Між тим джерела ЗМІ стверджують, що переговори Віткоффа з путіним та іншими високопосадовцями напередодні попереднього саміту на Алясці призвели до плутанини та "сприйняття того, що москва готова піти на поступки, яких вона не мала наміру виконувати".
Контекст
Президент США Дональд Трамп скасував зустріч з російським диктатором володимиром путіним в угорській столиці Будапешті. Підготовка до саміту зайшла в глухий кут, коли москва скасувала особисту підготовчу зустріч між міністром закордонних справ росії сергієм лавровим та державним секретарем США Марко Рубіо.
За інформацією ЗМІ, під час напруженої телефонної розмови лавров сказав Рубіо, що росія не погодиться на заморожування лінії фронту в Україні.
