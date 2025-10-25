Держсекретар США Рубіо змінив Віткоффа у переговорах з рф, що призвело до посилення санкцій - Bloomberg

$41.900.14
48.550.18
ukenru
24 жовтня, 17:15 • 16774 перегляди
Завтра Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"Video
24 жовтня, 16:33 • 29580 перегляди
Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет, посилюючи підтримку перед зимою - прем’єр Стармер
24 жовтня, 15:19 • 23746 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Ексклюзив
24 жовтня, 14:29 • 28316 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
24 жовтня, 12:52 • 24796 перегляди
Найнижчий рівень вакцинації з 2017 року: ВООЗ попереджає про небезпеку поліомієліту в Європі та Азії
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 41177 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
24 жовтня, 12:17 • 25735 перегляди
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифруPhoto
24 жовтня, 12:13 • 20054 перегляди
Україну в суботу накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
24 жовтня, 07:57 • 28196 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 76251 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
5.9м/с
91%
735мм
Популярнi новини
В Індії автобус загорівся після зіткнення з мотоциклом, 25 загиблих24 жовтня, 16:16 • 5782 перегляди
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 24 жовтня, 16:47 • 19490 перегляди
Сім чоловіків на BMW злетіли в кювет, намагаючись прорвати кордон на ОдещиніPhoto24 жовтня, 20:05 • 9882 перегляди
ВПК росії вперше за три роки скорочує виробництво - ЗМІ20:21 • 11198 перегляди
Загибель новобранця у київському ТЦК: військовий омбудсман виступила з заявою22:33 • 10733 перегляди
Публікації
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 24 жовтня, 16:47 • 19572 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 41169 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto24 жовтня, 11:40 • 36548 перегляди
Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обідуPhoto24 жовтня, 11:32 • 36932 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 76246 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Віталій Кличко
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Франція
Європа
Реклама
УНН Lite
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi" 24 жовтня, 14:55 • 14492 перегляди
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"24 жовтня, 12:41 • 17750 перегляди
Білий дім додав скандал з Клінтоном та виявлення кокаїну до хронології на сайтіPhoto24 жовтня, 09:50 • 30020 перегляди
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозкуPhoto24 жовтня, 07:30 • 53202 перегляди
"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгуPhotoVideo23 жовтня, 15:24 • 36445 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Tesla Model Y
Tesla Cybertruck
Опалення

Держсекретар США Рубіо змінив Віткоффа у переговорах з рф, що призвело до посилення санкцій - Bloomberg

Київ • УНН

 • 2612 перегляди

Держсекретар США Марко Рубіо тепер відповідає за переговори з росією, замінивши Стівена Віткоффа. Це пояснює рішення президента Трампа запровадити жорсткі санкції проти рф.

Держсекретар США Рубіо змінив Віткоффа у переговорах з рф, що призвело до посилення санкцій - Bloomberg

За переговори з росією у Білому домі тепер відповідає держсекретар США Марко Рубіо, а не спеціальний посланець Стівен Віткофф, і саме цим пояснюється рішення президента Дональда Трампа запровадити жорсткі санкції проти рф. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на неназваних американських та європейських чиновників, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що Рубіо скасував заплановану особисту зустріч з міністром закордонних справ росії сергієм лавровим після їхньої телефонної розмови, коли "стало очевидно, що кремль знову намагається уповільнити переговори щодо припинення вогню та затягнути війну".

Вплив Рубіо на зміну позиції адміністрації сигналізує про ще більш широку роль для головного дипломата США, який також виступав за більш агресивний підхід до Венесуели як тимчасовий радник Трампа з національної безпеки. Його позиція контрастувала з більш поступливою стратегією щодо росії, яку відстоював давній друг і спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф

- пише видання.

Водночас речниця Білого дому Анна Келлі спростувала відповідну характеристику ролі Рубіо.

Президент Трамп завжди лідирує у зовнішній політиці, а його порядок денний виконують посадовці національної безпеки, такі як держсекретар Рубіо та спеціальний посланник Віткофф, які є єдиною командою, що стоїть за принципом президента "Америка понад усе"

– сказала вона.

Між тим джерела ЗМІ стверджують, що переговори Віткоффа з путіним та іншими високопосадовцями напередодні попереднього саміту на Алясці призвели до плутанини та "сприйняття того, що москва готова піти на поступки, яких вона не мала наміру виконувати".

Контекст

Президент США Дональд Трамп скасував зустріч з російським диктатором володимиром путіним в угорській столиці Будапешті. Підготовка до саміту зайшла в глухий кут, коли москва скасувала особисту підготовчу зустріч між міністром закордонних справ росії сергієм лавровим та державним секретарем США Марко Рубіо.

За інформацією ЗМІ, під час напруженої телефонної розмови лавров сказав Рубіо, що росія не погодиться на заморожування лінії фронту в Україні.

Посланець путіна прибув до США після запровадження нових санкцій проти рф. Завтра він зустрінеться із Віткоффом - ЗМІ24.10.25, 15:29 • 2918 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Воєнний стан
Війна в Україні
Володимир Путін
Марко Рубіо
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна