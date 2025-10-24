Посланець путіна прибув до США після запровадження нових санкцій проти рф. Завтра він зустрінеться із Віткоффом - ЗМІ

російський диктатор володимир путін відправив до США свого посланця кирила дмитрієва. Очікується, що в суботу дмитрієв зустрінеться із спецпосланцем Білого дому Свівом Віткоффом. Про це повдіомив кореспондент Axios Барак Равід, передає УНН.

Очікується, що посланець Білого дому Стів Віткофф зустрінеться в суботу з посланцем путіна дмитрієвим, який прибув до США

Джерела CNN також підтверджують, що головний економічний посланець росії прибув до Сполучених Штатів для "офіційних" переговорів лише через кілька днів після того, як президент Дональд Трамп оголосив про нові жорсткі санкції проти росії.

За даними ЗМІ, очікується, що кирило дмитрієв, голова російського суверенного фонду добробуту (РФПІ) та спеціальний посланець кремля, зустрінеться з представниками адміністрації Трампа, "щоб продовжити обговорення відносин між США та росією ".

Візит відбувається на тлі зростаючого розчарування США через відмову кремля припинити війну в Україні та після того, як Трамп заявив, що "скасував" запланований саміт зі своїм кремлівським колегою володимиром путіним. Адміністрація Трампа в середу запровадила санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній "Роснефть" і "Лукойл", закликаючи москву погодитися на негайне припинення вогню у війні з Україною