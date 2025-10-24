$41.900.14
Ексклюзив
12:47 • 7312 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
12:17 • 9886 перегляди
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифруPhoto
12:13 • 10884 перегляди
Україну завтра накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
07:57 • 21373 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 56152 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
24 жовтня, 05:49 • 25639 перегляди
Трамп тисне на путіна і Зеленського для припинення війни - посол США при НАТО
24 жовтня, 00:17 • 19499 перегляди
ЄС переніс ухвалення рішення щодо фінансування України на грудень - Кошта
23 жовтня, 20:21 • 21752 перегляди
Лідери ЄС відклали рішення щодо заморожених російських активів для України
Ексклюзив
23 жовтня, 17:55 • 31608 перегляди
Екснардепку Кормишкіну затримали правоохоронці Молдови
23 жовтня, 17:35 • 29935 перегляди
У п'ятницю в низці регіонів України діятимуть відключення: скільки черг будуть без "світла"
Посланець путіна прибув до США після запровадження нових санкцій проти рф. Завтра він зустрінеться із Віткоффом - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1328 перегляди

Посланець російського президента Кирило Дмитрієв прибув до США для переговорів зі спецпосланцем Білого дому Стівом Віткоффом. Зустріч відбудеться після запровадження США нових санкцій проти росії.

Посланець путіна прибув до США після запровадження нових санкцій проти рф. Завтра він зустрінеться із Віткоффом - ЗМІ

російський диктатор володимир путін відправив до США свого посланця кирила дмитрієва. Очікується,  що в суботу дмитрієв зустрінеться із спецпосланцем Білого дому Свівом Віткоффом. Про це повдіомив кореспондент Axios Барак Равід, передає УНН.

Очікується, що посланець Білого дому Стів Віткофф зустрінеться в суботу з посланцем путіна дмитрієвим, який прибув до США 

- повідомляє журналіст із посиланням на джерело.

Додамо

Джерела CNN також підтверджують, що головний економічний посланець росії прибув до Сполучених Штатів для "офіційних" переговорів лише через кілька днів після того, як президент Дональд Трамп оголосив про нові жорсткі санкції проти росії.

За даними ЗМІ, очікується, що кирило дмитрієв, голова російського суверенного фонду добробуту (РФПІ) та спеціальний посланець кремля, зустрінеться з представниками адміністрації Трампа, "щоб продовжити обговорення відносин між США та росією ".

Візит відбувається на тлі зростаючого розчарування США через відмову кремля припинити війну в Україні та після того, як Трамп заявив, що "скасував" запланований саміт зі своїм кремлівським колегою володимиром путіним. Адміністрація Трампа в середу запровадила санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній "Роснефть" і "Лукойл", закликаючи москву погодитися на негайне припинення вогню у війні з Україною 

- зауважує CNN.

Як повідомляв УНН, путін заявив, що санкції матимуть незначний вплив на російську економіку, назвавши їх спробою чинити тиск на москву.

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Володимир Путін
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна