Посланник путина прибыл в США после введения новых санкций против рф. Завтра он встретится с Уиткоффом - СМИ
Киев • УНН
Посланник российского президента кирилл дмитриев прибыл в США для переговоров со спецпосланником Белого дома Стивом Уиткоффом. Встреча состоится после введения США новых санкций против россии.
российский диктатор владимир путин отправил в США своего посланника кирилла дмитриева. Ожидается, что в субботу дмитриев встретится со спецпосланником Белого дома Свивом Уиткоффом. Об этом сообщил корреспондент Axios Барак Равид, передает УНН.
Ожидается, что посланник Белого дома Стив Уиткофф встретится в субботу с посланником путина дмитриевым, который прибыл в США
Добавим
Источники CNN также подтверждают, что главный экономический посланник россии прибыл в Соединенные Штаты для "официальных" переговоров всего через несколько дней после того, как президент Дональд Трамп объявил о новых жестких санкциях против россии.
По данным СМИ, ожидается, что кирилл дмитриев, глава российского суверенного фонда благосостояния (РФПИ) и специальный посланник кремля, встретится с представителями администрации Трампа, "чтобы продолжить обсуждение отношений между США и россией ".
Визит происходит на фоне растущего разочарования США из-за отказа кремля прекратить войну в Украине и после того, как Трамп заявил, что "отменил" запланированный саммит со своим кремлевским коллегой владимиром путиным. Администрация Трампа в среду ввела санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл", призывая москву согласиться на немедленное прекращение огня в войне с Украиной
Как сообщал УНН, путин заявил, что санкции окажут незначительное влияние на российскую экономику, назвав их попыткой оказать давление на москву.