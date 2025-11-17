$42.040.02
48.980.10
ukenru
Эксклюзив
14:33 • 5482 просмотра
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
14:15 • 11389 просмотра
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
12:46 • 13069 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
12:28 • 16141 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
17 ноября, 09:59 • 17834 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 40015 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 24854 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
17 ноября, 06:27 • 19172 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
17 ноября, 05:28 • 21488 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
17 ноября, 04:30 • 16501 просмотра
Украина сталкивается с беспрецедентным жилищным кризисом из-за войны: в ООН озвучили цифры
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

81 боевое столкновение на фронте: враг активно действует на Покровском, Константиновском и Славянском направлениях

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 972 просмотра

С начала суток на фронте произошло 81 боевое столкновение. Враг активно действует на Покровском, Константиновском и Славянском направлениях, нанеся три авиаудара и сбросив восемь управляемых авиабомб.

81 боевое столкновение на фронте: враг активно действует на Покровском, Константиновском и Славянском направлениях

С начала этих суток на фронте произошло 81 боевое столкновение. Враг активно действует на Покровском, Константиновском и Славянском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло семь боевых столкновений с вражескими войсками. Кроме того, враг нанес три авиаудара, сбросил восемь управляемых авиабомб, а также совершил 61 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили четыре атаки противника вблизи Волчанска и в сторону населенного пункта Двуречанское. Еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении российские оккупанты трижды пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Песчаное и Степная Новоселовка. До сих пор продолжается два боестолкновения.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила шесть атак в сторону позиций украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новый Мир, Заречное и Дробышево. Три боевых столкновения продолжаются.

Девять вражеских атак отбили Силы обороны на Славянском направлении. Агрессор проявлял активность в районах Дроновки, Серебрянки, Северска и Федоровки.

На Краматорском направлении сегодня противник дважды атаковал наши позиции в районе Ступочек и Орехово-Васильевки.

На Константиновском направлении враг совершил 15 штурмовых действий в районах Щербиновки, Русиного Яра, Яблоновки и в сторону Константиновки и Софиевки.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 18 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Маяк, Федоровка, Родинское, Красный Лиман, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и Дачное. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 15 атак противника. Бои продолжаются в трех локациях.

Украинские подразделения на нескольких участках проводят ударно-поисковые действия, уничтожая врага.

На Александровском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Вороне, Сосновка, Березовое и Первомайское. Силы обороны отбили семь вражеских штурмов.

С начала суток на Гуляйпольском направлении наши защитники отбили пять атак оккупантов в районе Сладкого, Ровнополья и Зеленого Гая, еще одно боевое столкновение продолжается. Авиация противника нанесла удары по населенным пунктам, в частности Воздвижевка и Белогорье.

На Ореховском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.

На Приднепровском направлении враг дважды тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников.

На остальных направлениях — без изменений, резюмировали в Генштабе.

Антонина Туманова

Война в Украине
Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина